Veronica Burchielli ancora offesa sui social, ecco la sua risposta (Video)

Veronica Burchielli ha subìto, nelle ultime settimane, diversi attacchi in merito al suo cambiamento fisico. Diversi fans, infatti, l’hanno attaccata anche molto duramente facendole notare che il suo essere ingrassata in maniera così veloce non è cosa gradita. La ragazza ha deciso di rispondere nuovamente.

Per rispondere alle critiche ricevute, Veronica Burchielli si è affidata, naturalmente, ai social. Proprio su Instagram l’ex di Uomini e Donne ha cercato di spiegare nuovamente i motivi che hanno portato il suo fisico a cambiare. La ragazza, però, ha anche confermato di essere “al lavoro” per riprendersi il prima possibile e riuscire a mostrarsi, di nuovo, in tutto il suo splendore. Ecco le sue parole.

Veronica Burchielli, un momento di difficoltà

Se Veronica Burchielli ha visto letteralmente modificarsi il suo fisico, la colpa è da attribuirsi ad un momento particolarmente difficile che la ragazza sta vivendo. Un momento di cui non tutti, ovvio, possono essere a conoscenza dato che fa parte della vita privata della ragazza. Nonostante questo, la Burchielli ha voluto sottolineare nuovamente i problemi che l’hanno interessata in un passato anche non troppo distante.

Si tratta di due problematiche pericolosissime e che, purtroppo, riguardano moltissime ragazze e ragazzi: la bulimia e l’anoressia. Problemi spesso sottovalutati ma che possono avere conseguenze anche molto gravi. E a sofferenza si aggiunge sofferenza dal momento che le molte critiche ricevute sui social hanno avuto un impatto davvero molto negativo sulla vita della giovane Veronica Burchielli.

Gli attacchi e la replica

Alcuni fans di Veronica Burchielli hanno notato che la giovane stava cambiando e che aveva preso diversi chili negli ultimi periodi. È stato da allora che sono iniziati ad arrivare commenti anche molto pesanti come, tra tutti, un orribile “Ma non ti vergogni smettila di ingozzarti“. Parole che, di certo, hanno fatto molto male all’ex tronista che, proprio in base al momento particolare in atto, ha deciso di parlare di nuovo a tutti i followers e di farlo, soprattutto, a cuore aperto.

“Ammetto senza vergogna” ha esordito Veronica Burchielli “le debolezze che ho vissuto e che sto combattendo perchP voglio essere per voi un esempio e che crediate in me”. Poi prosegue “Siete il mio stimolo e la vostra Rapunzel non può affondare.. ha una responsabilità immensa. Questa responsabilità siete voi che vi affidate e seguite me”. Che la presenza dei fans sia uno stimolo in più per uscire il più presto possibile da questo problema?