Ambra Angiolini affonda Massimiliano Allegri: “Ecco perché non lo sposo…”

Le rivelazioni della showgirl gelano il cuore dell’ex allenatore della Juventus. Possibile che Ambra Angiolini non sia convinta del tutto di quello che prova per Max Allegri? La coppia negli ultimi tempi è stata messa al centro del gossip dello showbiz nostrano: felici e innamorati, hanno immediatamente conquistato il cuore di tutti.

Ambra e Max, il grande passo non arriva

Ma nonostante tutto il grande passo non arriva. Ambra viene dalla chiacchieratissima relazione con il cantante Francesco Renga, iniziata nel 2004 e finita nel 2015. I due hanno avuto due figli: la bellissima Jolanda – ormai per tutti copia della mamma – e il piccolo Leonardo. Massimiliano Allegri, invece, non ha il giusto feeling con i matrimoni.

Nel 1992, anno in cui militava da giocatore nel Pescara – allora aveva 24 anni – si parlò molto di lui per aver lasciato l’allora fidanzata a due giorni dalle nozze. Si è poi sposato nel 1994 ( la ormai famosa Gloria) e l’anno successivo ha avuto una figlia, Valentina. Nel 1998 divorziò, per poi avere un’altra importante relazione, e nel 2011 ebbe un altro figlio.

In una recente intervista, Ambra Angiolini, ha rivelato che il matrimonio – inteso come grande passo – è un’esperienza che già vissuto e che quindi l’idea non le da pressioni. Non c’è nessuna fretta di convolare a nozze con Massimiliano Allegri, ma ancora di più, l’attrice, ha dichiarato che al momento lei è sposata con se stessa. Insomma prima i figli, poi la carriera e poi il povero Max.

Il fantasma di Renga aleggia tra la coppia?

Certamente all’ex allenatore di Milan e Juventus non faranno piacere le continue interviste in cui Ambra racconta della precedente relazione con Renga. Nulla di scabroso s’intende: ma sembra che il fantasma dell’ex aleggi continuamente tra la coppia. Ma anche fisicamente: Ambra, infatti, è vicina di casa a Brescia proprio dell’ex compagno (lei vive nella casa che fu del loro amore).

Renga, intanto, ha trovato un nuovo amore, bresciana come lei. I due si vogliono ancora molto bene, come hanno spesso dichiarato entrambi e, anche per amore dei figli, si incontrano spesso. La situazione potrebbe cambiare quando Mister Allegri troverà impiego: difficilmente sarà nelle vicinanze ( o magari addirittura all’estero). Resisterà il grande amore tra Ambra e Max a resistere alle intemperie della distanza? I due adesso sono felici insieme oppure, la showgirl, sta aspettando che Max si faccia avanti.