Grande paura per l’inviato de La vita in diretta, Alberto Matano: “Ho il terrore”

Alberto Matano terrorizzato dai monopattini elettrici

A distanza di una settimana, nella puntata di giovedì de La vita in diretta si è tornati a parlare dei monopattini elettrici. Da qualche tempo a questa parte questi mezzi ecologici stanno riempiendo le nostre città. E se da una parte riducono di molto l’inquinamento, dall’altra sono aumentati i pericoli nelle strade perché molti di essi sfrecciano velocemente.

Il padrone di casa Alberto Matano ha affrontato ancora una volta questa delicata tematica mostrando la sua grande preoccupazione. Infatti il suo inviato Luca Forlani ha il vizio di mostrarsi durante i collegamenti a bordo del mezzo elettrico e, nonostante viaggia a velocità moderata, il giornalista calabrese ha il timore di un incidente. E proprio nell’appuntamento del 25 giugno 2020 il collega di Lorella Cuccarini ha esclamato: “Io c’ho il terrore di vedere Luca Forlani…”.

Luca Forlani sfreccia col monopattino, Matano lo rimprovera

A quanto pare il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano ha un carattere abbastanza apprensivo. Resta il fatto che la circolazione dei monopattini elettrici nelle città italiane stanno creando non pochi problemi al normale traffico. Nei primi minuti della puntata in onda giovedì 25 giugno 2020, l’ex mezzo busto del Tg1 si è collegato con il suo inviato Luca Forlani che camminava col suo mezzo ecologico.

Ma il resto della troupe, vista la velocità del veicolo ha fatto fatica a raggiungerlo e di conseguenza ha corso con telecamere e microfoni. A quel punto il collega di Lorella Cuccarini abbastanza preoccupato lo ha ripreso davanti a tutti dicendogli: “Lo studio è senza parole, ridono tutti. Allora, fermati perché mi viene l’ansia a vederti sfrecciare”.

Alberto Matano ironizza sull’incolumità di Luca Forlani

Il penultimo appuntamento stagionale de La vita in diretta c’è stato un piccolo imprevisto. In poche parole è partita la trasmissione vera e propria senza la tradizionale anteprima. Dopo questo intoppo il rotocalco pomeridiano di Rai Uno è proseguito tranquillamente, tranne le preoccupazioni da parte di Alberto Matano per l’inviato Luca Forlani che sfrecciava col monopattino elettrico.

A tal proposito il giornalista calabrese è collega di Lorella Cuccarini per sdrammatizzare la situazione ha detto: “La notizia è che Luca Forlani è ancora sano e salvo“. Infine ricordiamo che il 26 giugno 2020 va in onda l’ultima punta di questa edizione.