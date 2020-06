Raimondo Todaro svela dei retroscena del matrimonio con Francesca

Raimondo svela dei retroscena

Raimondo Todaro è uno dei ballerini professionisti di Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci. Da quando ha avuto inizio l’edizione di Amici di Maria De Filippi, è al centro del gossip per le vicende sentimentali con la moglie Francesca Tocca. Quest’ultima si è esibita davanti alle telecamere con l’allievo Valentin Alexandru Dumitru, esperto della danza latina.

Molti telespettatori hanno notato una sintonia tra i due al punto tale da chiedere conferme sulla crisi del matrimonio. Attualmente non vive più con il marito e si dice che ciò sia avvenuto a causa di un suo tradimento. Per questo motivo Raimondo ha deciso di chiarire delle cose in merito alla faccenda. L’intervento ha messo a tacere i pettegolezzi.

‘Il sentimento si è spento, non c’è stato un tradimento’

Raimondo svela dei retroscena che smentiscono un gesto d’infedeltà dell’ex compagna. Ha ammesso che l’amore era già sparito da tempo, ma hanno cercato di andare avanti per il bene della figlia Jasmine. Purtroppo non sono riusciti nel loro intento, così hanno preso strade del tutto diverse.

La maggior parte degli italiani ha dato la colpa a Valentin, dato che ha sempre mostrato interesse per la donna. In realtà lui non si è intromesso nella loro storia, dunque non può essere definito il terzo incomodo. Inoltre Raimondo ha speso belle parole per Francesca, in quanto ha dichiarato di avere un buon rapporto in qualità di genitori.

All’inizio non ammetteva la situazione, però ha gettato la spugna facendo le valige per recarsi altrove. Ad oggi si sta dedicando anima e corpo al lavoro e alla figlia, incurante di quello che legge sui social. Ha rotto il silenzio per tutelare l’immagine dell’ex. Il suo intervento si è rivelato utile per mettere a tacere coloro che hanno insinuato cose non vere.

Ritorno di fiamma?

Raimondo non ha mai denigrato Valentin, anzi in diverse occasioni lo ha difeso dalle malelingue. In seguito alla vittoria di Gaia Gozzi, in tanti credevano che Francesca e il giovane uscissero allo scoperto. Lui ha indietreggiato perché non voleva metterla in difficoltà con la famiglia. In questi giorni, invece, sembra che sia cambiato qualcosa. A confermarlo sono dediche romantiche e video delle loro coreografie sui rispettivi profili Instagram. Sarà una semplice casualità?