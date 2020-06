Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati, ecco l’indizio sul web

Ida e Riccardo si sono lasciati

Una delle coppie più amate negli ultimi anni di Uomini e Donne è composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima ha sempre voluto riprovare con l’ex cavaliere del Trono over, ma non ha avuto un riscontro positivo. Dopo essere uscita con Armando Incarnato, ha scatenato la gelosia nell’altro al punto tale da spingerlo a chiederle una possibilità per ricucire il rapporto.

Riccardo le ha chiesto di sposarlo, ma dopo qualche mese ha ricevuto una risposta positiva. Sembrava che le cose tra loro stessero andando per il verso giusto, però per gli utenti social più attenti non è così. Hanno notato un particolare in una Instagram Story di lei che non è passato inosservato.

E’ sparito l’anello di fidanzamento

Ida e Riccardo si sono lasciati? Questa è la domanda che i fan di Uomini e Donne stanno ponendo sul web. Anche se i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, pare che abbiano preso strade diverse. Ultimamente la donna non sta pubblicando più dediche romantiche per il fidanzato. Come se non bastasse si è mostrata senza anelli e tra questi c’era anche quello di fidanzamento avuto in regalo.

Ai tempi del programma Riccardo si era inginocchiato davanti alle telecamere per chiederle la mano, ma lei aveva rifiutato in un primo momento. Con il passare del tempo ha aperto il suo cuore, mettendo da parte dubbi e timori. Durante il periodo della pandemia, la coppia tendeva ad aggiornare i follower sulla quotidianità vissuta sotto lo stesso tetto.

In collegamento con Maria De Filippi aveva riferito che la convivenza stava proseguendo, nonostante le continue liti. Nelle ultime settimane, però, sono insistenti le voci inerenti all’ennesimo addio. Non sarebbe la prima volta che i due si lasciano, ragion per cui gli ottimisti sostengono che tornerà il sereno.

Ida tornerà nello studio?

Ogni volta che ha fine la relazione, sia Ida che Riccardo si rimettono in gioco nello studio. Se così fosse, sicuramente Armando si farà avanti con la dama. In effetti non ha mai nascosto il suo interesse, nemmeno quando ha frequentato le altre. Non ha potuto coltivare la conoscenza perché si è intromesso Riccardo. Secondo il pubblico potrebbe corteggiarla nuovamente, qualora dovesse ritornare accanto all’amica Gemma Galgani.