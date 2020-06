“Il seno ti arriva alla pancia…”: Rosa Perrotta offesa davanti a tutti, la replica dell’ex tronista [FOTO]

Rosa Perrotta derisa per il suo fisico

Nelle ultime ore Rosa Perrotta è finita ancora una volta nella morsa dei leoni da tastiera. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasta a guardare ribattendo alle accuse gratuite ricevute in rete. Tutto è partito da delle foto che la compagna di Pietro Tartaglio e madre del piccolo Domenico ha condiviso sul suo profilo Instagram. Degli scatti in cui l’ex naufraga appare in canottiera ma sotto non indossa il reggiseno.

E proprio questo particolare che ha scatenato una serie di polemiche anche se non c’è nulla di volgare. Gli haters sotto il contenuto in questione le hanno scritto la seguente frase: “Il seno le arriva alla pancia”. Affermazioni che non è piaciuta per niente alla diretta interessata che immediatamente dopo ha replicato così: “Pena e pochezza”. Ovviamente i follower della ragazza hanno condannato il gesto dei detrattori che hanno messo in discussione la sua forma fisica.

La replica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Rosa Perrotta è rimasta particolarmente scossa dalle cattiverie che ha letto sotto il book fotografico postato sul suo account IG. La compagna di Pietro Tartaglione ha scritto di provare un forte imbarazzo per queste persone che offendendo e denigrano senza nessun motivo.

Per tale ragione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di bannare tutti i leoni da tastiera e fare pulizia nel suo canale personale: “Abbiamo dedicato abbastanza tempo a questi soggetti”. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole dare spazio solamente ai veri fan che la sostengono e non offendono gratuitamente. Poi a dirla tutta la Perrotta ha un fisico invidiabile nonostante la gravidanza. (Continua dopo il post)

La relazione sentimentale tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Chi ha seguito la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sa perfettamente che i due si sono conosciuti all’interno del Trono classico di Uomini e Donne. Lei era la tronista e lui il corteggiatore. Dopo la scelta non si sono più lasciati, anzi hanno deciso di andare a convivere e formare una loro famiglia. Anche se il matrimonio non è ancora arrivato, la modella e l’avvocato hanno messo al mondo il piccolo Domenico.

A dire la verità le nozze le avevano pianificate da diverso tempo, ma poi la gravidanza e ora l’emergenza sanitaria per il Coronavirus non è più stato possibile. Con molta probabilità verranno celebrate il prossimo anno e magari con un’esclusiva nei programmi di Barbara D’Urso.