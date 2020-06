Meghan Markle potrebbe essere di nuovo incinta, ma tiene lontana la Regina Elisabetta: il motivo

Meghan Markle è incinta? L’indiscrezione

Nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio una notizia che riguarda i reali inglesi. Il clamoroso rumor è giunto direttamente dal periodico New Idea: Meghan Markle sarebbe di nuovo incinta, ma non avrebbe dato la lieta novella alla Regina Elisabetta II.

Se l’indiscrezione fosse veritiera, molto presto sua Maestà potrebbe avere un altro nipotino. Ma visto la presa di posizione della moglie del Principe Harry, cosa succederebbe agli ex Duchi del Sussex? Nel frattempo gira voce che tra i due sposini ci sarebbe una crisi sentimentale in atto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

La Regina Elisabetta sarebbe furiosa con gli ex Duchi del Sussex

A diffondere la lieta novella è stato un caro amico di Meghan Markle che però ha chiesto la piena riservatezza: “Hanno sempre voluto costruire una famiglia numerosa. Harry e Meghan vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo. Proprio come hanno sempre desiderato”. La stessa persona, però, ha precisato che la notizia in questione non verrà data resa nota dai canali ufficiali della famiglia reale. La prima a venirne a conoscenza sarà Doria Ragland, madre dell’attrice americana.

Il soggetto vicino alla coppia ha detto anche: “Potrebbe essere già a conoscenza dello stato interessante di Meghan”. Quindi solo dopo qualche tempo la news arriverà fino in Inghilterra, precisamente a Buckingam Palace. Il periodico ha domandato Philip Dampier, biografo di Corte, un parere su quello che sta accadendo e lui ha risposto così: “La Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa”.

Meghan Markle e il Principe Harry in crisi?

Intanto il Principe Harry e Meghan Markle si stanno godendo la loro villa che hanno acquistato in California per un valore pari a 18 milioni di dollari. I due ragazzi vogliono vivere la loro vita in modo indipendente, impassibili di ciò che sta accadendo in Inghilterra.

Negli ultimi tempi era girata la voce di una possibile riappacificazione fra fratelli e cognate, ma a quanto sembra le cose sono completamente differenti. Inoltre, come accennato prima, nei vari tg nazionali è stata diffusa la notizia di una possibile crisi tra gli Duchi del Sussex. Sarà vero? Non resta che attendere delle notizie ufficciali.