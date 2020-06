Bianca Guaccero prende per i fondelli Barbara D’Urso: “E’ come San Francesco, prende la luce…”

Barbara D’Urso menzionata a Detto Fatto

Dopo un anno pieno di impegni e anche difficoltoso per la pandemia da Coronavirus, Barbara D’Urso ha staccato la spina con i suoi programmi per prendersi una meritata vacanza. Ovviamente la professionista napoletana resterà sempre in contatto con i follower attraverso i suoi canali social.

Tuttavia nelle ultime ore Lady Cologno è stata menzionata da una sua collega che fa parte della concorrenza. Stiamo parlando di Bianca Guaccero che è alla guida di Detto Fatto, la trasmissione di tutorial del pomeriggio di Rai Due. La padrona di casa, durante lo spazio dedicato a Carla Gozzi, ha scherzato sulla quantità di luce utilizzata da Carmelita nei suoi format, dicendo che lei è un po’ come San Francesco.

Bianca Guaccero ironizza sulle luci che la D’Urso chiede nei suoi format

Parlando con Carla Gozzi a Detto Fatto, Bianca Guaccero in modo ironico e riferendosi a Barbara D’Urso, ha detto: “Lei riesce a catturare la luce anche quando tutti gli altri si trovano senza. Lei è ispirata come San Francesco”. Ma non è finita qui, infatti la professionista pugliese, parlando sempre della stakanovista di casa Mediaset ha affermato che lei prende sempre la luce, sembra quasi che la insegue anche al di fuori degli studi televisivi.

In poche parole la Guaccero ha preso un po’ per i fondelli la collega di Canale 5 che secondo fa un uso eccessivo di luci durante le sue dirette. Quale sarà la reazione della diretta interessata? Ci farà su una risata?

Detto Fatto: l’invito di Bianca e Carla Gozzi a Carmelita

Avendo un confronto con Carla Gozzi, Bianca Guaccero ha ammesso di provare invidia per Barbara D’Urso e in modo scherzoso ha chiesto a Carmelita di recarsi da lei nello studio di Detto Fatto. In questo modo oltre a quest’ultima anche gli altri possono beneficiare di tali luci.

“Perché non la facciamo venire qui?. Invitiamola da noi, così può occuparsi di cucina grazie alle sue luci!”, ha chiesto la stylist alla padrona di casa del programma di Rai Due. “Ma guarda, alla fine tentar non nuoce”, ha replicato l’artista pugliese su Lady Cologno. “Così se accetta, ci illumina tutti quanti di conseguenza”, ha concluso in modo malizioso la bella e divertente Bianca.