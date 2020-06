Eleonora Daniele, dedica speciale per la piccola Carlotta che compie un mese (Foto)

Eleonora Daniele ha vissuto la sua gravidanza praticamente in televisione. Sin dal momento in cui ha annunciato il tanto atteso lieto eventoe fino alla mattina del parto, lo scorso maggio, la conduttrice era negli studi di Storie Italiane. Studi in cui, tornerà a settembre. Per il momento, però, la donna si gode la maternità e proprio nelle ultime ore ha festeggiato il primo complimese della sua piccola Carlotta.

Per quest’occasione speciale, Eleonora Daniele ha pubblicato un post sui social dove, per la prima volta, si mostra sui social network con il suo piccolo e tanto desiderato tesoro. Ad accompagnare la dolcissima foto che la ritrae con la piccola appoggiata a sé vi è una bellissima dedica. Parole dolcissime da mamma che la conduttrice Rai ha voluto dedicare alla sua bimba in un giorno speciale.

Eleonora Daniele, un evento importante

Eleonora Daniele ha festeggiato, proprio ieri, il primo mese della sua piccola Carlotta. La bambina, infatti, è nata un po’ in anticipo rispetto al previsto e, dal momento che il suo giorno di nascita era quello dedicato a San Pio, assieme al nome Carlotta le è stato dato anche quello di Pia. Ieri era il primo complimese, data da festeggiare assolutamente con una gioia incontenibile da condividere con i fans sui social.

Ed è così che Eleonora Daniele ha postato la prima foto social che la ritrae insieme alla piccola Carlotta. Il messaggio a corredo dell’immagine trasuda di emozione e amore. “Un mese fa nascevi piccola mia” scrive la Daniele, proseguendo “esattamente alle 20:03 del 25 maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese amore grande”.

La dedica a San Pio

Come abbiamo anticipato, la piccola di Eleonora Daniele è nata, con parto cesareo, alcuni giorni prima del previsto. La sua data di nascita corrisponde con quello in cui è nato anche San Padre Pio. Proprio per questa ragione, la conduttrice ed il compagno hanno deciso di dare alla bimba anche un secondo nome, Pia, che ricordasse la giornata in cui ha deciso, spiazzando un po’ tutti, di venire al mondo.

In base a quanto la stessa Eleonora Daniele ha raccontato, sono state diverse le preghiere al Santo affinché facesse arrivare un bimbo in famiglia. Preghiere che, secondo la Daniele e il marito, sono state ascoltate. E quale segno più forte della nascita nel giorno di Padre Pio?