Lorella Cuccarini riceve un accorato appello da Elena Sofia Ricci: “E’ una cosa indegna…”

L’appello di Elena Sofia Ricci a La vita in diretta

Qualche giorno fa in una puntata de La vita in diretta è intervenuta una delle attrici più talentuose del nostro Paese: Elena Sofia Ricci. Quest’ultima in collegamento con Lorella Cuccarini ha voluto lanciare un disperato appello per tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e che sono fermi a casa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Approfittando delle telecamere dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno, la professionista ha detto: “Ci sembrava giusto cambiare un po’. È importante la protesta e l’abbiamo fatta, ma credo che oggi ci sia bisogno di proposte. Chiaramente alla cultura è dedicato lo 0,8 del PIL siamo quart’ultimi in europa e questo è indegno per il nostro Paese”.

Su Rai Uno le repliche di Che Dio ci Aiuti 5

In questo periodo, il giovedì sera, nel palinsesto di Rai Uno vengono riproposte le repliche della quinta edizione di Che Dio ci Aiuti. Nella fiction Elena Sofia Ricci interpreta il ruolo di Suor Angela mentre la collega Valeria Fabrizi in quello di Suor Costanza. Nel frattempo le due professioniste sono tornate sul set per iniziare le riprese della sesta stagione. A renderlo noto è stata la stessa Elena attraverso dei contenuti postati sul suo account Instagram.

Ovviamente non sarà più come prima, per girare le scene dovranno rispettare le norme anti-coronavirus e seguire una serie di direttive. Ospite a La vita in diretta, la padrona di casa Lorella Cuccarini l’ha annunciata col nome del suo personaggio. Di conseguenza la donna ha annunciato che molto presto potranno vederla con i nuovi episodi e tutti gli altri attori della serie Rai.

Elena Sofia Ricci e i buoni propositi per il futuro

Approfittando della sua ospitata a La vita in diretta, anche se in collegamento e non in studio, Elena Sofia Ricci ha dato un appuntamento: “Speriamo che nel futuro ci sia una cambiamento quando l’emergenza sarà finita. Questo vuol essere un inno di speranza”.

Lei e altri suoi colleghi attori son portavoce dell’iniziativa ‘Grido per un nuovo rinascimento – Prima giornata dei lavoratori dello spettacolo’. Si tratta di una iniziativa che ha lo scopo di porre l’attenzione su tale settore che al momento visto le difficoltà, sembra essere stato dimenticato dal Governo nazionale.