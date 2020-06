Andrea Damante, l’amicizia con Ignazio Moser non è finita

Andrea Damante e Ignazio Moser, si sa, erano legati da un legame di amicizia molto forte e che andava avanti da diverso tempo. Ma per quale motivo, riferendosi a questo loro rapporto si parla al passato? Semplicemente per alcune voci che si sono diffuse nei giorni scorsi e che volevano questa bella amicizia interrotta per chissà quale motivo.

Eppure i diretti interessati devono essersi molto divertiti a leggere questi pettegolezzi sul loro legame d’amicizia. Magari lo avranno fatto anche poche sere fa quando, insieme, hanno guardato in televisione la partita dell’Inter, di cui sono tifosi. Andrea Damante ha pubblicato il video sui social. Più prova di questa! Vediamo come stanno le cose.

Amicizia interrotta

A segnalare, in anteprima, la rottura dell’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser era stato, la scorsa settimana, il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Tra le pagine del giornale si evinceva chiaramente che i due ragazzi avevano deciso di porre fine alla loro amicizia. Ma da dove è arrivata questa notizia? A quanto pare il principale responsabile sarebbe il profilo social di Damante.

In base a quanto raccontato, infatti, da quando Andrea Damante sarebbe tornato con Giulia De Lellis avrebbe smesso di seguire, su Instagram, l’amico di sempre Ignazio Moser. Una mossa che ha incuriosito non poco i fans e, di conseguenza, il settimanale che si sono chiesti cosa ci fosse dietro questa scelta di allontanamento. “Così finisce un’amicizia” scrive Chi. Ma è davvero andata in questo modo? Damante e Moser si sono trasformati in perfetti sconosciuti?

Andrea Damante e Ignazio Moser insieme

A chiarire tutti i dubbi e specificare, una volta per tutte, la verità è stato proprio Andrea Damante nelle ultime ore. Il noto DJ, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui lo si vede intento a guardare la partita dell’Inter contro il Sassuolo dell’altra sera. La novità, però, è che non lo sta facendo da solo, bensì in compagnia di un caro e vecchio amico. Di chi?

Ebbene, Andrea Damante ha guardato la partita insieme proprio ad Ignazio Moser. A questo punto, tutti si chiedono: ma la loro amicizia non era finita? Evidentemente non è così! Dietro al fatto che Damante non segua più l’amico può esserci qualunque altro motivo. Pare, tra l’altro, che i due amici continuino ad andare in palestra insieme per cui, dell’aria di crisi tanto temuta dai fans, non c’è nemmeno l’ombra.