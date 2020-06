Stefano De Martino imbarazzato a Made in sud, domanda impertinente su Belen: “Salutamela tanto”

Ieri, giovedì 25 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Made in sud e Stefano De Martino si è trovato nuovamente a vivere un momento molto imbarazzante. L’essere conduttore di un programma ricco di comici, quando nella propria vita ci sono molte questioni in sospeso, è una cosa parecchio difficile da gestire.

Il conduttore, infatti, si è trovato ad affrontare un ennesimo momento particolare durante il quale è stata nuovamente tirata in ballo Belen. Il ballerino, però, anche in questa circostanza, ha provato a mantenere tutta la calma e la pacatezza di sempre.

Stefano in imbarazzo a Made in sud

Il comico Peppe Iodice ha “infastidito” per la seconda volta Stefano De Martino a Made in sud. Lo scopo di tutti, in questo periodo, è quello di conoscere cosa stia accadendo nella vita privata del ballerino. L’artista, infatti, ha esordito chiedendo ironicamente al presentatore come stesse e come fosse la situazione a casa. Stefano, allora, tentando di tergiversare, ha detto che fosse tutto nella norma. Non contento, però, Peppe ha rincarato la dose dicendo al suo interlocutore di portargli i saluti di una certa “Maculata Rodriguez”.

A quel punto, allora, non potendo più fare finta di nulla, De Martino si è messo a ridere e si è limitato a rispondere dicendo di ricambiare affettuosamente il saluto. Dinanzi l’impenetrabile reticenza del conduttore, anche il comico è stato costretto a fermarsi ed ha proseguito con il suo show cercando di tenere fuori la vita privata del suo interlocutore.

Belen malinconica per De Martino?

Ad ogni modo, a parte questo piccolo momento di imbarazzo a Made in sud, Stefano De Martino sembra vivere con molta serenità questo momento. Almeno sui social, infatti, il giovane non sembra essere molto turbato dalle vicende familiari. Lo stesso, invece, non può dirsi di Belen. La showgirl, infatti, è molto più attiva su Instagram, dove condivide momenti relativi al suo stato d’animo.

Proprio ieri sera, ad esempio, in concomitanza con il programma comico della RAI, la donna ha pubblicato un post alquanto malinconico da cui ha lasciato intendere un animo turbato. Dinanzi tale post, molti utenti sono accorsi per commentare e per mostrare tutto il loro rammarico e la loro vicinanza nei confronti della Rodriguez. Per il momento, però, il ritorno di fiamma tra i due sembra una cosa alquanto lontana.