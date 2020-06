Yari Carrisi ritrova la sorella Ylenia: la tenera foto che commuove il popolo del web

Yari Carrisi ricorda la sorella maggiore

Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, Romina Power e il secondogenito Yari Carrisi sono residenti a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano. La prima non vede l’ora di tornare nella sua amata California, mentre il figlio vuole ripartire per l’India che ormai è diventata la sua seconda casa.

In attesa di poterlo fare, il 47enne di recente è tornato a far parlare di sé per una foto che ha condiviso tra le Stories di Instagram. L’uomo ha condiviso un ricordo che, anche se in modo figurato, lo ha avvicinato moltissimo alla sorella maggiore Ylenia. Quest’ultima manca da 26 anni e ad oggi, nonostante le varie segnalazioni, non si conosce che fine abbia fatto.

Commozione per la foto che mostra Ylenia e il fratello

Nelle ultime ore Yari Carrisi è tornato protagonista del web grazie ad una foto molto commovente che lo mostra neonato al fianco della sorella Ylenia. Lo scatto in questione è stato realizzato diversi anni fa mentre la primogenita di Al Bano e Romina Power si prende cura del suo fratellino più piccolo. Un ricordo che ha fatto scendere le lacrime a tutti coloro che lo seguono sul social network e che sperano in un ritorno in famiglia di Ylenia.

E a proposito di quest’ultima che oggi avrebbe 50 anni, di recente il padre ha rilasciato un’intervista sbottando contro una trasmissione spagnola. In un format in terra iberica si è tornato a parlare della ragazza sostenendo che sia viva, sposata e con dei figli. Affermazioni che hanno fatto imbestialire il Maestro salentino. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Yari Carrisi su Ylenia

Come la madre Romina Power, anche Yari è convinto che la sorella Ylenia sia ancora in vita. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa a Rivelo il 47enne diceva che in tanti anni della sua vita ha passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia, ammettendo che lei è ancora in giro.

“Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee però finché non la trovo. In un certo modo la sto cercando anche adesso”, concluse il musicista.