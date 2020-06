Andrea Iannone nella bufera, fidanzamenti inventati: il pilota beccato con un’altra donna (FOTO)

In questi giorni, il motociclista Andrea Iannone è finito al centro di una bufera a seguito di alcuni avvistamenti in dolce compagnia. Il giovane, infatti, sembrava aver trovato l’amore al fianco di Cristina Buccino, ma quello che è accaduto in queste ore, sta capovolgendo le carte in tavola.

Alcuni paparazzi, infatti, hanno beccato il giovane in compagnia di un’altra donna. L’identità della persona in questione non è nota, ciò che si sa è che ha i capelli biondi. Pertanto, l’influencer Deianira Marzano non ha potuto fare a meno di commentare la questione.

Andrea Iannone con un’altra donna

Andrea Iannone è finito nella bufera per essere beccato in compagnia di un’altra donna. Quando il rumors sulla storia con la Buccino stava prendendo piede, ecco che un evento cambia tutta la situazione. Ieri sera, infatti, il pilota è stato beccato all’interno di un locale in compagnia di un’altra donna dai capelli biondi. La persona in questione non sembra essere un volto noto. Dall’immagine, però, si vede chiaramente che ha i capelli biondi lisci e un abito molto aderente ed elegante.

Iannone sembrava molto sereno e a suo agio. Questo, dunque, sta lasciando sempre più spazio all’idea che il giovane stia inventando flirt solo per tornare nuovamente ad avere i riflettori puntati addosso. Dopo che la storia con Giulia De Lellis è volta al termine, infatti, il protagonista è finito un po’ nel dimenticatoio, pertanto, i gossip inerenti la sfera privata fanno sempre molto clamore. (Continua dopo la foto)

Bufera e consigli piccanti per il pilota

L’influencer Deianira, quindi, ha avanzato delle ipotesi alquanto condivise dal popolo del web, che pongono Andrea Iannone al centro di una bufera. Il pilota, infatti, è stato accusato di aver inventato dei finti fidanzamenti solo per far parlare di sé. Il suo scopo, sempre secondo la terribile influencer, sarebbe quello di fare clamore per essere chiamato a partecipare a qualche reality show.

Per il momento, però, il giovane non è minimamente intervenuto sulla questione. I suoi fan, invece, non hanno potuto fare a meno di avanzare una proposta. Nello specifico, infatti, alcune persone lo hanno esortato a ritornare con Belen Rodriguez, dato che adesso è single. Altri, invece, gli hanno consigliato di rimanere single e di fare strage di cuori considerando la sua disarmante bellezza.