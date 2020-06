Ambra Lombardo, “lei dice no” l’ex gieffina risponde ai followers

Ambra Lombardo smentita la crisi con Kikò Nalli

Ambra Lombardo ha deciso di dire basta, così si è sfogata direttamente su Instagram per spiegare che tra lei e Kikò Nalli non c’è alcuna crisi. I follower sono sempre molto attenti a ciò che le star pubblicano sui social, quindi un amaro sfogo ha fatto pensare a tutti che tra lei e Kikò ci fosse qualcosa di strano.

Si pensava avessero litigato soltanto perché nel mirino di Ambra sono finiti tutti i maschietti protagonisti di uno sfogo che molte donne probabilmente possono condividere. Li definisce dolci, amabili, inguaribili, poi però in fondo sono sempre dei ca**ari.

Infine ciò che ha un po’ allarmato tutti è stato il fatto che la donna abbia affermato, che più o meno tutti sono fastidiosi come i bimbi che mettono le mani dentro la marmellata, come un rubinetto che perde durante la notte quando si cerca di dormire, in poche parole fastidiosi. Si potrebbe fare a meno di loro e si vivrebbe comunque, se non meglio.

Ambra Lombardo con Kikò va tutto a gonfie vele nonostante alti e bassi

Ambra Lombardo e Kiko stanno ancora insieme e sono tanto felici, questo hanno chiesto i suoi follower, che hanno subito pensato ci fosse qualche problema tra loro due. Una situazione probabile dato che in passato i due hanno attraversato parecchi momenti di alti e bassi. Così una delle follower ha chiesto se con quel post si stesse riferendo a chi pensava lei, ovviamente Kiko.

Ambra ha subito risposto di no, che si tratta di un post ironico, rivolto a tutti gli uomini sulla terra, nato semplicemente non più di tanto da uno sfogo ma da una riflessione simpatica. Ha poi specificato che se non si vedono foto insieme è perché non si vedono mai.

Dopo la quarantena i fan aspettano il momento in cui i due si lasceranno

La quarantena li ha messi a dura prova, proprio come ha messo a dura prova la maggior parte delle coppie. In quelle settimane però Ambra durante un’intervista affermò che la situazione sembrava essere peggiore rispetto a quella che immaginava. Quindi aveva parecchi dubbi, tante cose da chiarire, tante decisioni da prendere.

Stare con una persona significa condividere pezzi di vita, cosa che almeno per il momento lei non sta riuscendo a fare con Kikò. Sono sempre parecchio impegnati, questo non permette loro di stare tanto insieme, soprattutto perché vivono in due città differenti per motivi di lavoro. Così la maggior parte dei follower, adesso attende il momento in cui i due si lasceranno perché secondo il parere comune avverrà presto.