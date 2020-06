Cesare Cremonini nella bufera per una dichiarazione “Chiamo la donna delle pulizie come voglio, la pago”

Cesare Cremonini chiama la sua donna delle pulizie moldava Emilia ed è subito bufera

Cesare Cremonini ha partecipato all’ultima puntata di ‘E poi c’è Cattelan‘ andata in onda giorno 23 giugno, li ha rilasciato delle dichiarazioni che forse lì per lì non hanno acceso polemiche, ma che con il passare dei giorni sono diventate l’argomento di discussione sui social e non soltanto.

Così Cesare Cremonini è stato tirato in mezzo ad una vera e propria bufera a causa di una chiacchierata nella leggerezza. Tutte le chiacchierate con il conduttore Milanese sono leggere e simpatiche, procedono imbattendosi in tanti argomenti, Cesare Cremonini è arrivato a parlare anche della sua donna delle pulizie.

Ha raccontato attimi della sua quotidianità, abitudini che porta avanti ormai da diversi anni, proprio queste hanno lasciato il web senza parole e lo hanno esposto ad aspre critiche. Così ha raccontato che ha una donna delle pulizie moldava, che però lui chiama Emilia anche se non è così che si chiama. Ha deciso di chiamarla così in onore della sua terra, l’Emilia-Romagna. Emilia è il nome che darebbe anche a sua figlia tanto gli piace. Poi ha spiegato che pensa di avere il diritto di chiamare quella donna come vuole lui, dato che la paga. Le donne delle pulizie sono pagate per fare pulizie e per essere chiamate come si vuole, quindi si ha il diritto di cambiare loro il nome.

Cesare Cremonini, I follower gli inveiscono contro

Cesare Cremonini è stato forse troppo sincero, ha esagerato tra una rivelazione l’altra, così dopo aver descritto il rapporto particolare con la sua donna delle pulizie, i follower gli hanno inveito contro. Molti hanno scritto di essere rimasti senza parole di fronte alle sue dichiarazioni, che nessuno si aspettava. Altri scrivono che dopo aver visto quelli intervista hanno cambiato idea su di lui.

Se prima di lui si pensava fosse un bravissimo cantante oltre che una bravissima persona, adesso si può parlare in questo modo soltanto per quanto riguarda la professionalità. Sul suo essere un bravo uomo, ci sarebbe tanto da ridire, perché gli uomini veri e propri non affermano quanto lui ha avuto il coraggio di dire.

Pagare la donna delle pulizie non dà il diritto di fare ciò che si vuole

Molti lo hanno accusato di sentirsi troppo importante, gli hanno detto che il fatto che paghi la donna delle pulizie non gli dà il diritto di comportarsi come fosse il suo padrone. Poi hanno affermato che esternamente, non sembra essere una persona tanto leggera, bisogna però ricredersi perché lui e la leggerezza sembrano essere la stessa cosa.

Oltretutto ciò che appare essere ancora più grave è che il cantante non si è nemmeno accorto di aver fatto delle rivelazioni gravi, delle quali invece dovrebbe vergognarsi. Questa bufera non ha l’aria di una bufera che passerà in fretta.