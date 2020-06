Pierluigi Diaco una gaffe dietro l’altra, pubblico incredulo “Ma che dice?”

Pierluigi Diaco, l’intervista con la Berlinguer prende la piega sbagliata

Pierluigi Diaco come sempre si è reso protagonista di un siparietto divertente, forse l’unico, almeno secondo i suoi telespettatori ed i follower su Instagram e Twitter. Durante l’ultima puntata di ‘Io e Te’ andata in onda ieri pomeriggio, ha avuto come ospite la giornalista Bianca Berlinguer figlia di Enrico Berlinguer e grandiosa conduttrice di “Carta Bianca”.

I due si sono intrattenuti in un lungo faccia a faccia, ma come Diaco è abituato, qualcosa non è andata a buon fine. D’altronde, tutte le sue interviste hanno elementi particolari, di disturbo.

Mentre ripercorreva gli attimi della carriera della giornalista, parlando soprattutto degli ultimi periodi di lavoro, durante l’emergenza sanitaria, si è sentito un rumore assordante. Un trapano. Così il conduttore ha chiesto cosa stesse succedendo e qualcuno l’ha informato che al piano sopra erano iniziati dei lavori. Diaco è subito apparso allibito ma ha mantenuto i suoi nervi saldi nella speranza il rumore potesse placarsi di li a breve. Questo però non è accaduto.

Pierluigi Diaco “La TV noiosa…”

Pierluigi Diaco inizialmente infastidito ma dall’aria quasi divertita, è stato seguito dalla Berlinguer che non ha fatto altro che ridere dimostrando di essere piuttosto allegra, finché Diaco si è arrabbiato essendo ovviamente sconcertato dalla situazione. L’uomo ha poi affermato che lo studio a lui assegnato è il peggiore in assoluto.

Si fanno i lavori, mentre c’è la diretta di un programma, qualcosa di incredibile, che soltanto a lui può capitare. Poi ha chiesto a qualcuno di salire per controllare e chiedere di fermarsi un attimo vista la situazione paradossale. Ha concluso con una frase che ha lasciato un po’ di dubbi nell’aria. Ha affermato di amare la TV noiosa ed i programmi noiosi. Ma a cosa si riferisce?

I commenti sui social non si frenano, tutti gli danno ragione, il suo programma è noioso: lui però non intendeva questo

Sui social, il momento in linea sembrerebbe essere stato apprezzato, forse di più rispetto ai momenti cult della puntata. Così i follower hanno scritto che è stato il momento top, tanto divertente, forse perché solo in questa occasione si è avuto modo di vedere Diaco nella sua naturalezza, libero e spontaneo come non siamo abituati a vederlo.La frase di Pierluigi che però ha dato tanto nell’occhio è stata che ama la noia e ama la noia in televisione, così su Twitter si sono scatenati i commenti di coloro che si sono chiesti cosa volesse dire. Forse ha dato del noioso anche al suo programma?

Qualcuno approfitta per dire ironicamente e forse anche realmente che il suo programma è proprio noioso, che forse anche lui se ne è reso conto, magari in ritardo. In realtà c’è la probabilità che non si riferisse né alla sua ospite né al suo programma, ma che si trattasse di una battuta ironica proprio per esprimere il contrario. La prova sta nel fatto che durante il suo programma quest’anno è successo davvero di tutto, quindi può essere tutto tranne che monotono e noioso.