Benedetta Parodi massacrata dal web “Ma sei tu? Orrenda” (FOTO)

Benedetta Parodi orgogliosa del suo ritratto subisce le critiche dei suoi follower

Benedetta Parodi, la regina della cucina in TV, giornalista, conduttrice al momento al top grazie alla trasmissione ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, è tanto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove condivide non soltanto attimi di tutte le sue giornate, foto della famiglia eccetera, ma anche scatti particolari. Ama per esempio condividere ciò che la rende felice, in queste ultime ore ha condiviso ad esempio un ritratto regalato dal fotografo Giovanni Gastel.

Lo ha mostrato ai suoi follower pensando di renderli felici, magari riuscendo a ringraziarlo pubblicamente, ma la risposta di chi la segue su Instagram non è stata quella che si aspettava. dice che per lei è un vero onore avere ricevuto un regalo tanto bello ed inaspettato dal fotografo punto subito dopo i suoi follower le chiedono se è davvero lei perché qualora così fosse, il ritratto appare essere orrendo.

Benedetta Parodi, la miriade di commenti negativi la lasciano senza parole

Benedetta Parodi nel ritratto appare a mezzobusto, in bianco e nero. Così i follower le chiedono se è realmente lei, perché qualcosa non torna. Per esempio il suo mezzobusto appare essere deformato. Il collo lungo, la testa piccola, il mezzobusto troppo allungato, insomma non sembra essere nemmeno lei, è un ritratto molto lontano dalla realtà, che non le dà giustizia.

La donna è ricca di fascino, in quel ritratto però sembra essere tutt’altra persona, così in tanti le dicono di apprezzare Castel in genere, in ogni sua opera, ma quel ritratto è davvero orrendo. Avrebbe dato il risultato che merita forse molto di più tramite una fotografia spontanea fatta da qualunque smartphone.

Vita privata di una giornalista che si è fatta da sola

La cuoca della tv italiana è apprezzata perché tutto ciò che è riuscita ad ottenere, l’ha ottenuto con le sue forze, con il suo impegno. Benedetta è sposata con Fabio Caressa giornalista sportivo già dal 1999. Hanno avuto Eleonora, Matilde, Diego che hanno cresciuto con le loro forze, con delle regole non molto rigide.

Lei non è una mamma severa, da libertà, ma pretende il rispetto e l’educazione in tutto ciò che si fa. Spesso ha portato i suoi figli anche in tv durante la registrazione delle puntate, soprattutto de I menù di Benedetta la trasmissione che ha visto crescere il piccolo Diego. Tutti e tre però si sono sempre comportati bene, mostrando di essere stati educati davvero al meglio.

Lei non è una di quelle mamme che non fanno guardare la TV ai propri figli, ha dato loro la possibilità di farlo, forse è stata tanto fortunata perché nonostante questo i bambini hanno trovato sempre la giusta via di mezzo. Sono stati interessati sia alla TV che al gioco, crescendo come bambini socievoli. Se vedono una palla o una TV, corrono dietro la palla per esempio. Mentre lei e Fabio Caressa non hanno mai dato scandalo, la loro vita privata è rimasta tale, non ci sono mai stati scoop che li hanno dati in pasto ai giornali di gossip.