Uomini e Donne, Sonny Di Meo confessa: ‘Mi sono innamorato di Sara, non riesco più a farne a meno’

La scelta di Sara Shaimi ha confessato i suoi sentimenti in una recente intervista. Sonny non vuole più nascondersi e la coppia sta pensando ad una convivenza

Uomini e Donne: Sara e Sonny sempre più complici

Ormai sappiamo che Sara Shaimi il 28 maggio ha scelto Sonny Di Meo. La coppia, nonostante l’allontanamento dovuto al Coronavirus, ha continuato a provare emozioni e a pensare all’altro. Adesso si stanno dividendo tra Milano e Roma e, anche se spesso ci sono dei litigi, sembrano davvero molto uniti.

In una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine hanno detto che, anche se stanno insieme da qualche settimana, si stanno divertendo tantissimo. Con la stessa facilità con cui scoppiano i litigi per la gelosia di lui poi fanno subito pace. Lei, però, gli ha dato un soprannome: er lamento. Sonny ha detto di averla condivisa con altri uomini per troppo tempo e adesso vuole che sia solo sua confermando che tra loro c’è molta passione.

Ci sono già state le presentazioni in famiglia. Sonny e Sara dopo la scelta hanno trascorso qualche giorno a Roma e i genitori di Sara hanno trattato Sonny come un re, mentre il padre dell’ex corteggiatore è già perso di lei e lo sgrida se fa qualcosa di male. Ma ecco i progetti della coppia nel prossimo futuro.

La convivenza e i sentimenti della coppia

Nonostante quello che avevano dichiarato a Raffaella Mennoia, ovvero, di voler aspettare, sembra che la coppia abbia invece deciso di prendere una casa insieme dopo l’estate. Entrambi non hanno problemi di spostamenti e vedranno quale città è meglio per loro, se Roma o Milano. Ma forse questa decisione è stata dettata anche dalla consapevolezza dei loro sentimenti.

Infatti, Sara, ridendo, ha svelato di sentirsi persa di Sonny, di non aver mai provato niente del genere. Il sentimento per lui le ha fatto pensare anche in modo diverso al suo passato travagliato. Sonny, invece, senza mezzi termini, ha confessato di essersi innamorato di Sara e di aver capito, anche dalle litigate, di non poterne più fare a meno.

La mancanza di lavoro per entrambi sta permettendo loro di stare tanto insieme e di viversi giorno dopo giorno. Per l’estate hanno deciso di trascorrere tempo con altre coppie (come ad esempio Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo a Jesolo) e con amici in giro per l’Italia in attesa di capire che cosa fare a settembre. Che cosa ne pensate di questa coppia?