Uomini e Donne, Clarissa e Federico tornano in Italia: le difficoltà con la piccola Arya

Dopo le difficoltà incontrate per il passaporto della piccolina, adesso Clarissa e Federico possono tornare in Italia dalle loro famiglie

Uomini e Donne: Clarissa e Federico pronti a tornare in Italia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci non possono essere davvero più felici di così. Vi ricordate il loro percorso a Uomini e Donne? L’ex Miss Italia ha intrapreso il percorso da tronista e dopo qualche settimana è arrivato per lei Federico. Qualcosa tra loro è successo già al primo incontro e le esterne successive erano piene di emozione e imbarazzo. Infatti, Clarissa non è riuscita a nascondere i suoi sentimenti fino alla scelta.

Dal momento delle sedie al centro studio e i petali rossi, tra Clarissa e Federico è andato tutto a gonfie vele. Hanno iniziato dopo pochissimo una convivenza a Roma e poi si sono trasferiti a Miami dove lui ha trovato lavoro. Dopo due anni dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne si sono sposati in Sicilia e hanno avuto una bambina, la piccola Arya.

Quando la coppia ha affrontato i preparativi per il matrimonio non sono mancate le critiche. Clarissa, sotto stress, ha fatto delle dichiarazioni fuori luogo e il web non perdona. Tuttavia, in poco tempo le tensioni sono sparite e adesso la coppia è super seguita sui social e molto amata. Chi li segue con affetto sarà felice di sapere che torneranno presto in Italia.

I problemi per il passaporto

L’ex tronista in questi giorni è stata un po’ assente dai social, con i quali lavora, per poi confessare di aver avuto giornate stressanti a causa del passaporto per Arya. La situazione legata al Coronavirus ha portato alla cancellazione dei voli, i quali stanno riprendendo poco alla volta e la coppia, dunque, non sarebbe potuta rientrare in Italia.

Adesso sembra che tutto sia sistemato, che i documenti, anche per la bambina, siano in ordine e quindi presto la famiglia tornerà in Italia da parenti e amici. Probabilmente trascorreranno le vacanze e parte dell’estate tra la Sicilia e Roma, dove abitano i rispettivi genitori.

Nel frattempo Arya sta crescendo e la coppia la mostra tranquillamente sui social. La bambina assomiglia sia a Clarissa che a Federico e loro sono pazzi d’amore per lei. L’ex tronista a volte non riesce nemmeno a fare i video per le sponsorizzazioni se Arya è agitata e chiede della mamma. Voi che cosa ne pensate di questa famiglia?