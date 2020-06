Elena Morali sgancia una bomba: “Pubblicherò la lista delle zozzone che…” tutti volti noti (FOTO)

In queste ore, Elena Morali ha sganciato una bomba senza precedenti in cui ha mosso delle gravi minacce contro alcune donne. Nello specifico, la protagonista ha detto che, molto presto, pubblicherà la lista di tutte quelle persone che ci hanno provato con Luigi solo per avere un po’ di notorietà.

La donna colto la palla al balzo in seguito alle dichiarazioni del suo compagno/marito, il quale ha detto che il 30 giugno pubblicherà la lista di 10 uomini definiti “co***oni”. La showgirl ha già annunciato che ci sarà davvero da ridere, dato che tutti i volti che saranno menzionati sono di persone note.

La bomba di Elena Morali

Elena e Luigi si stanno godendo una sorta di luna di miele a Zanzibar. La coppia ha deciso di dare luogo ad una piccola fuga d’amore per coronare il loro sogno e sposarsi su di un’isola paradisiaca. In realtà, si tratta di una sorta di promessa che, comunque, verrà al più presto ufficializzata a tutti gli effetti. Ad ogni modo, anche se i due si trovano in un paradiso terrestre, gli strascichi su tutto quello che è accaduto in questi mesi non si decidono proprio a lasciarli andare.

Proprio alcune ore fa, infatti, Elena Morali ha sganciato una bomba contro alcune donne. La protagonista ha detto che, molto presto, pubblicherà la lista di tutte quelle morte di fama che ci hanno provato con Luigi nel periodo in cui quest’ultimo era dato per disperso. Nel periodo di Natale, infatti, il napoletano sparì dalla circolazione facendo credere a tutti che fosse chissà dove. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento di Luigi

Ebbene, in quel periodo, alcune donne ci provarono con lui nella speranza di tornare in auge e di far parlare di sé. Elena Morali, quando ha lanciato questa bomba ha definito le persone in questione delle “zozzone”, in quanto donne senza dignità e disposte a tutto per un po’ di successo. La Morali ha anticipato che le protagoniste in questione pare siano alquanto note nel mondo dello spettacolo.

Nel frattempo, anche Favoloso sta rispondendo ad alcune polemiche. In particolar modo, il giovane ha voluto mettere a tacere tutti coloro che in questi giorni li stanno accusando di maltrattare alcuni animali dell’isola. Luigi si è riferito soprattutto ad un cagnolino ed ha detto che sta benissimo, anche se non lo mostra in video 24 ore su 24.