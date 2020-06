Francesca Tocca sui social: ‘Mi sono innamorata…

Le parole della ballerina pubblicate sui social hanno stupito un po’ tutti. Francesca ha confessato i suoi sentimenti per Valentin?

Amici: riavvicinamento tra Francesca e Valentin

Francesca Tocca è una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi da molti anni. Se la conduttrice l’ha sempre difesa dalle avances degli uomini dicendo che era felicemente sposata, nella scorsa edizione del talent le cose sono cambiate. Infatti, si vociferava tra i corridoi di una relazione tra lei e il concorrente Valentin Alexandru Dumitru.

Il tutto è stato poi confermato da Valentin stesso, il quale sui social ha confessato che Francesca l’ha cercato durante la pausa natalizia e gli ha rivelato il suo interesse. Tra loro è nata una relazione ma poi lui l’ha interrotta bruscamente. Francesca non ha mai voluto dire nulla a riguardo, ma dai movimenti social di entrambi pare che siano tornati insieme.

Infatti, ai più attenti non sono sfuggite Instagram Story nello stesso posto, con lo stesso lettino, peluche particolari e la ricomparsa di dediche e frasi d’amore. Nel frattempo l’ex marito Raimondo Todaro ha assicurato che non c’è stato nessun tradimento e che lui nutre stima e affetto per Francesca e le augura tutto il bene.

Francesca Tocca: ‘Mi sono innamorata’

Raimondo Todaro ha specificato che il matrimonio con Francesca Tocca è finito ufficialmente proprio a gennaio 2020, quando lei ha iniziato la relazione con Valentin. Tuttavia, tra loro era finita da prima. Il coreografo ha detto che in entrambi si sono spenti piano piano i sentimenti.

Anche se non parla mai pubblicamente delle sue emozioni e delle sue cose private, Francesca all’inizio della sua relazione con Valentin pubblicava comunque molte dediche d’amore o foto e video di loro due mentre ballavano. Tutto questo si è interrotto quando tra loro è finita. Ma adesso la ballerina ha ripreso a pubblicare frasi d’amore. In particolare, qualche ora fa ha pubblicato una frase che molti hanno ricollegato proprio a Valentin.

Come potete vedere dalla foto riportata qui sotto, Francesca ha pubblicato una frase virgolettata in cui si dice: “Ma vedi, è che io mi sono innamorata della parte peggiore di te, delle tue lune storte, dei tuoi improvvisi “vaff..”, dei tuoi scatti d’ira, di apatia e dei tuoi momenti di freddezza“. Secondo questo concetto l’innamorarsi della parte peggiore di una persona è amarla fino alla fine dei giorni perchè è proprio questo l’amore. In tanti l’hanno pensato, la frase è rivolta a Valentin? Voi che cosa ne pensate?