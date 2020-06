Maddalena Corvaglia l’ex velina, parole dolci per lui “generoso e affidabile, nato per fare il papà”

Il fidanzato di Maddalena Corvaglia ha dichiarato di amare la figlia della compagna come se fosse sua, Alessandro Viani è un papà perfetto

Innamorati e complici, Alessandro Viani e Maddalena Corvaglia sembrano davvero la coppia perfetta. L’ex velina di Striscia La Notizia ha trovato in lui il compagno giusto, perfetto anche per fare il papà della sua piccola. La Corvaglia è stata sposata con Stef Burn, chitarrista di Vasco Rossi, da cui ha avuto una figlia.

In seguito alla fine del suo matrimonio Maddalena ha avuto un periodo difficile, che per fortuna ha superato. E’ stato proprio grazie ad Alessandro che Maddalena ha ritrovato il suo bellissimo sorriso. Viani ha portato allegria e felicità nella sua vita e anche in quella della figlia. Il loro amore è nato grazie alla sua pazienza e alle attenzioni che ha dedicato alla Corvaglia.

Maddalena Corvaglia parla del suo Alessandro

A rendere palese l’amore e l’affiatamento che c’è fra i due sono le splendide pubblicate sui social. Gli scatti rivelano un certo feeling fra la coppia che appare felice e appagata. I fan che hanno visto le foto hanno anche augurato loro il meglio. Inoltre, visto che Alessandro è stato capace di starle accanto in un momento complicato pare sia davvero l’uomo della sua vita.

Inizialmente i due erano amici e solamente dopo è scoppiata la passione e l’amore. Entrambi erano reduci da un matrimonio naufragato e questo ha fatto scattare la scintilla. Ma quello che sopra ogni cosa Maddalena Corvaglia apprezza del fidanzato è il suo modo di fare con la figlia. Sembra che Viani sia nato per fare il papà e oltre a poter contare su di lui è un padre perfetto.

Viani ama lei e la figlia in maniera sviscerata

La stessa Corvaglia ha affermato che Alessandro ama la figlia come se fosse sua. D’altronde, lei non sarebbe mai stata con un uomo che non avesse accettato la figlia. Alessandro invece ama entrambe e lei è felice di questo. I suoi atteggiamenti e il calore che trasmette a tutte e due sono incredibili e la fanno sentire sicura e protetta.

Maddalena ha detto che lei non è una persona che ama le smancerie e una persona deve dimostrarle amore soprattutto nei momenti di difficoltà. Per questo Alessandro è entrato nel suo cuore, perché le ha dato tutto l’appoggio di cui aveva bisogno. E soprattutto c’è sempre per lei e la figlia!