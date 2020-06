Antonia Klugmann giudice di Masterchef, “Pentita? Mai”

Si racconta a cuore aperto Antonia Klugmann, la donna ha rivestito il ruolo di giudice a Masterchef

Intervistata nella nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che parla l’evoluzione dell’Italia con le testimonianze di tante donne, Antonia Klugmann si racconta a cuore aperto. La chef ha rivelato di non essere mai stata una ribelle, piuttosto è stata una persona che ha amato stare da sola. In realtà lei non si è mai sentita di appartenere ad un gruppo.

Il passare del tempo le ha fatto scoprire che stare studiare e pensare da sola la faceva stare bene. Non aveva mai riflettuto sul fatto che fosse un problema agire diversamente. Appassionata da sempre di cucina, si è messa dietro i fornelli per dare sfogo alla sua creatività. Le difficoltà non sono certo mancate, e ha raccontato che durante la prima settimana di lavoro l’equipe era sicura che avrebbe abbandonato.

Antonia Klugmann parla del suo passato

Ad ogni modo, qualunque cosa fosse accaduta, per lei era di casa la professionale. Dopo il secondo giorno di lavoro ha capito che per lavorare bene doveva diventare capo. Infatti, nella maggior parte dei casi solo lo chef è il creativo. La Klugmann ha un compagno, Romano, che ha conosciuto quando si è trasferita in Friuli.

La chef ha rivelato che lui è il suo esatto opposto, si preoccupa di cose di cui a lei non frega nulla e viceversa. Anche lui è appassionato di cucina e di ristorazione, per cui ha preso come giusti i suoi sacrifici per crescere. Romano è stato fondamentale per Antonia e grazie a lui ha trovato il supporto per continuare.

Per Antonia Masterchef è stato molto importante

Per Antonia Klugmann c’è stato un periodo della vita in cui ha dovuto fermarsi. E’ successo quando nel 2005 è stata vittima di un incidente stradale. Per un anno è dovuta rimanere a casa, ma lei ha coltivato la sua attività, ha fatto tante passeggiate e ha studiato la botanica. In quel periodo ha trovato la chiave per dare una svolta decisiva alla sua vita.

Dopo un anno di pausa ha aperto con il compagno Romano De Feo l’Antico Foledor Conte Lovaria a Pavia di Udine. La fama per lei arriva quando ha partecipato a Masterchef come giudice. Per Antonia è stata un’esperienza molto importante, che l’ha perfezionata e le ha anche regalato tanta popolarità.