Temptation Island, Antonella e Pietro: “Lei una furia nel villaggio”, le confessioni di Sossio e Ursula

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto già discutere al GF VIP, quando trapelarono dei rumors in merito ad un presunto tradimento di lui.

In queste ore, Sossio e Ursula hanno commentato su Uomini e Donne Magazine l’esperienza dei due protagonisti e ciò che è emerso è davvero esilarante. Secondo la Bennardo, infatti, si preannunciano giornate di fuoco nel villaggio.

Le parole di Sossio e Ursula su Antonella e Pietro

Antonella e Pietro sono tra le coppie vip di Temptation Island. L’ex compagno di avventura al GF VIP della Elia, Sossio Aruta, ha deciso di spendere qualche parola in merito a questa situazione. L’ex calciatore ha detto che, a suo avviso, la showgirl non potrebbe mai tradire il suo compagno, dato che non è una donna che si lascia andare facilmente. Sicuramente riuscirà a instaurare dei rapporti d’amicizia con i tentatori, ma mai nulla di più. Opinione differente, invece, per quanto riguarda Pietro.

Quest’ultimo potrebbe correre il rischio di impelagarsi in situazioni che infastidiranno senza meno la Elia. Proprio in virtù di ciò è intervenuta la Bennardo ed ha detto che immagine scene assurde nel villaggio. A suo avviso, infatti, la showgirl farà molta fatica ad ambientarsi con le altre a causa del suo carattere. Inoltre, la donna sarà sicuramente tentata a diventare una furia nel caso in cui dovesse assistere a qualche cosa non molto in linea con il suo modo di fare.

La Elia prima di partire per Temptation Island

Nel frattempo, le registrazioni di Temptation Island sono già iniziate, pertanto Antonella e Pietro stanno già mettendo alla prova i loro sentimenti. Come è normale che sia, la redazione è abbottonatissima, pertanto, non sono trapelati spoiler in merito a ciò che sta accadendo. Andando sul profilo Instagram della Elia, però, sono apparse delle Storie che la donna ha pubblicato poco prima di partire.

Nelle clip in questione si vede l’ex gieffina intenta a provare alcuni abiti da portare con sé nel villaggio. Si tratta di vestiti estremamente sensuali ed eleganti, cosa che lascia intendere che la showgirl non ha minimamente intenzione di limitarsi durante la sua avventura. Lei stessa, infatti, ha dichiarato che quando si sta via per molto tempo si ha necessità di avere un’ampia scelta in materia di abbigliamento.