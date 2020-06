Federica Panicucci viene disturbata con Marco Bacini, la sua reazione: “Puoi rovinarmi…”

Federica Panicucci disturbata durante le riprese di uno spot

Un mese fa Federica Panicucci ha lasciato ancora una volta la guida di Mattino 5 dando appuntamento ai suoi telespettatori per il prossimo 7 settembre. Il suo collega Francesco Vecchi, invece, si è prolungato per un altro mese con la versione news dello storico rotocalco di Canale 5. Una stagione abbastanza particolare per la professionista toscana che si è vista due volte interrompere il proprio lavoro a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Al momento l’ex di Fargetta si trova nella bellissima Como insieme al compagno Marco Bacini per girare uno spot. “Stiamo girando uno spot pubblicitario, vi faccio vedere la squadra che sta lavorando alla produzione dello spot, che poi vedrete a settembre in onda”, ha detto la Panicucci nei brevi video postati tra le Stories di Instagram.

La conduttrice di Mattino 5 e Marco Bacini a Como per uno spot

Nelle clip in questione Federica Panicucci ha ripreso col cellulare tutti i suoi collaboratori, ovviamente con la mascherina. Ma ad un tratto la conduttrice di Mattino 5 e il compagno Marco Bacini sono stati disturbati in modo ironico da due addetti ai lavori che si sono presentati alle loro spalle. A quel punto la professionista toscana ha sbottato in maniera ironica: “No vabbé, scusa ma, tu puoi rovinarmi la Stories!”.

Attraverso il suo profilo personale la donna ha tenuto aggiornati tutti coloro che quotidianamente la seguono sul social network dove posta sia contenuti della sua vita provata che quella lavorativa. Dopo essersi cambiata d’abito per lo spot, l’ex di Fargetta si è resa conto che la sua dolce metà era distratto. L’imprenditore si è giustificato dicendole che stava lavorando.

Federica Panicucci e le vacanze estive in quel di Forte dei Marmi

Nonostante non conduce Mattino 5 da circa un mese, Federica Panicucci continua a lavorare per la rete. Infatti in questi ultimi giorni la donna è a Como per realizzare alcuni spot promozionali per la nuova edizione che partirà i primi di settembre 2020.

Dopodiché la donna, il compagno Marco Bacini e i figli potranno rilassarsi con molta probabilità a Forte dei Marmi dove la conduttrice ha una casa. Mentre un viaggio all’estero sembrerebbe escluso per via di quello che sta accadendo nel mondo per la pandemia da Coronavirus.