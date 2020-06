Ex gieffino parla dell’ultima sera con Pietro Taricone: “Non c’è stato il tempo di…”

Lorenzo Battistello torna a parlare

Sono trascorsi vent’anni da quando Lorenzo Battistello ha varcato la famosa porta rossa della prima edizione del Grande Fratello. Dopo quell’esperienza sul piccolo schermo che fine ha fatto l’ex gieffino? Dopo qualche ospitata a Buona Domenica e dei programmi culinari a Mediaset, il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua grande passione: la cucina.

Da diversi anni abita in terra iberica, precisamente a Barcellona, dove gestisce alcuni ristoranti insieme alla moglie Stefania. Prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria per il Covid-19 stava per aprire un nuovo locale ma purtroppo è stato costretto a rimandare tutto. Ne aveva parlato in un’intervista radiofonica dove aveva fatto delle confessioni dolorose sul suo stato di salute. In quell’occasione parlò anche di un suo compagno d’avventura: Pietro Taricone.

Il tumore sconfitto e le dichiarazioni su Rocco Casalino

In una recente intervista rilasciata a Radio Cusano Tv Italia, Lorenzo Battistello ha parlato molto della sua vita provata. Per fortuna l’ex concorrente del Grande Fratello 1 è riuscito a sconfiggere un tumore maligno e ora sta bene. Durante la chiacchierata col conduttore ha fatto delle rivelazioni molto importanti su due ex coinquilini della casa di Cinecittà.

Rocco Casalino, che al momento è il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il compianto Pietro Taricone che ci ha lasciti dieci anni fa. A proposito del primo ha affermato che Casalino non si è montato la testa, raggiungendo un obbiettivo che si era prefissato da tempo.

Lorenzo Battistello parla di Pietro Taricone

Sono trascorsi dieci anni da quando Pietro Taricone è venuto a mancare. Non per togliere agli altri, ma lui era colui che rappresentava la prima edizione del Grande Fratello. Nel corso dell’intervista radiofonica Lorenzo Battistello ha svelato questo inedito retroscena.

Ecco le sue parole: “La serata dell’ultima rimpatriata con i ragazzi del GF è un ricordo molto bello che porto dentro di me. Con Pietro non c’è stato il tempo di conoscersi profondamente, però lì ho percepito il rispetto che lui aveva per me. Questo mi ha lasciato il ricordo di una persona vera, buona, che voleva solo stare bene”. Un legame che purtroppo non ha avuto il tempo di diventare più saldo a causa della sua morte avvenuta a causa di un incidente col parapendio.