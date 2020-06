George Clooney spende un capitale per le sue vacanze in Italia: ecco la cifra da capogiro

George Clooney e la sua famiglia in vacanza in Italia

Negli ultimi giorni George Clooney è finito al centro del gossip per una presunta crisi con la moglie Amal Alamuddin. Addirittura si parlava di divorzio, ma la notizia è stata immediatamente smentita da parte del diretto interessato. Ora quest’ultimo vorrebbe rilassarsi un po’ lontano dagli obbiettivi dei paparazzi. Per tale ragione il noto attore di Hollywood e la sua dolce metà potrebbero recarsi nel Bel Paese.

A quanto pare la coppia deciso di passare le vacanze estive sul lago di Como, nella meravigliosa Villa Oleandra a Laglio che il divo frequenta da diversi anni. Non è la prima volta che l’ex di Elisabetta Canalis decide di trascorrere dei momenti di relax nel nostro Paese. La sua decisione potrebbe dare uno slancio al turismo della zona che, venendo a conoscenza della sua presenza, si precipiterebbe a Como per avere la possibilità di vederlo.

Il sindaco di Como annuncia il loro arrivo

A informare l’arrivo di di George Clooney a Como ci ha pensato lo stesso primo cittadino di Laglio. Il sindaco attraverso i canali social del Comune ha rivelato che nei prossimi giorni il divo hollywoodiano arriverà sul Lago per sostarvi con la sua famiglia. Appena avranno il visto per poter lasciare gli Stati Uniti, l’attore, la moglie e i figli prenderanno il primo volo per l’Italia.

Ovviamente la famiglia alloggerà nella meravigliosa Villa Oleandra, quindi tutta l’aria circostante verrà monitorata e non sarà possibile avvicinarvi (fan e paparazzi) perché ci saranno delle guardie armate. Chi segue Clooney sa perfettamente che quest’ultimo tiene molto alla sua privacy e quella delle persone care, quindi ha fatto di tutto per non essere disturbato.

George Clooney e la spesa esosa per la villa sul Lago di Como

Stando a delle indiscrezioni, pare che George Clooney non abbia badato a spese per fare le sue vacanze in Italia. Come tutti sanno, Villa Oleandra è ormai di proprietà del divo hollywoodiano che l’ha adocchiata anni fa. Un edificio che risale ai primi Anni del Settecento.

Dopo aver avuto vari acquirenti, sembra che ora il noto attore l’abbia acquistata per utilizzarla come casa durante le sue vacanze nel Bel Paese. Ma quanto ha speso per comprarla? A quanto pare il valore stimato è pari a dieci milioni di dollari.