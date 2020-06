Chicago Med: arriva la sesta stagione, la quarta su Italia 1 dal 1 luglio 2020

Una bella notizia farà felici i fan della serie Tv Chicago Med e non solo. NBC ha rinnovato la serie. Insieme ad essa, proseguiranno anche le avvincenti trame di Chicago PD e Chicago Fire. In particolare, Chicago Med avrà anche una nona, decima e undicesima stagione.

La sesta stagione di Chicago Med andrà in onda In Italia prossimamente, anche se non è stata ancora rilasciata la data ufficiale. Tv Line ha però fatto presente già diverso tempo fa che la serie Tv tanto amata dai telespettatori andrà in onda fino al 2024, così come i suoi spin off. Con tutta probabilità, vedremo le avventure del preparato staff medico nei primi mesi del 2021.

Chicago Med 6 presto in Italia

Non ci sono ancora molti dettagli anche per quanto riguarda il numero di puntate della sesta stagione di Chicago Med, ma dovrebbero essere comprese tra le 18 e le 22. Paul Telegdy di NBC Entertainment ha solo confermato il rinnovo fino al 2024 delle serie Tv firmate One Chicago.

La quinta stagione di Chicago Med è andata in onda in prima assoluta sulla rete NBC dal 25 settembre 2019, per poi interrompersi il 15 aprile del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha determinato lo stop delle riprese. Nel nostro Paese è possibile vedere la serie televisiva sul canale Premium Stories. Su Action invece, vengono trasmesse Chicago Fire e Chicago P.D. Alla fine della quinta stagione mancano tre puntate, sospese appunto per via della pandemia da Coronavirus che non ha risparmiato nemmeno la città di Chicago.

Un cast vincente per la serie Tv