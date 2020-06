“Sei una scansafatiche”: Romina Carrisi offesa in pubblico, la figlia di Al Bano zittisce tutti [FOTO]

Romina Carrisi a Roma, lontana dalla sua famiglia

Dopo essere rimasta bloccata ad Ibiza per due mesi, finalmente Romina Carrisi è tornata in Italia. Tuttavia la quartogenita di Al Bano e Romina Power non ha raggiunto quest’ultimi a Cellino San Marco ma è rimasta nella sua casa a Roma. Nelle ultime ore la 33enne ha fatto parlare di sé per uno scatto che ha condiviso sul suo account Instagram.

Un post che ha trovato il pieno appoggio da parte dei follower ma nello stesso tempo ha ricevuto anche delle aspre critiche. Dopo aver postato una foto che la mostrava in intimo e tacchi vertiginosi, stavolta la giovane attrice si è fatta vedere davanti allo specchio. e proprio in questa occasione qualche haters non ha perso tempo a puntarle il dito contro.

La figlia di Al Bano e Romina Power criticata per uno scatto su IG

Nello scatto in questione Romina Carrisi ha realizzato una foto mostrando il proprio riflesso attraverso una vetrina di un negozio della Capitale. La quartogenita di Al Bano e Romina Power indossa una lunga camicia bianca e, sul viso, una mascherina protettiva nera. Nonostante parte del suo volto è quasi coperto, la bellezza della 33enne esplode lo stesso.

Oltre alle migliaia di likes e commenti positivi, non sono mancate tra le varie interazioni, anche delle accuse al vetriolo a cui la ragazza non ha tardato a replicare. Nel contenuto in questione la sorella di Yari e Cristel ha scritto la seguente didascalia: “Still getting used to the new reflection”, ovvero “Mi sto ancora abituando alla nuova riflessione”. (Continua dopo il post)

Romina Power offesa su Instagram: la sua replica spiazza tutti

Nella foto della quale stiamo parlando, in pochissimo tempo ha ricevuto una valanga di mi piace e commenti da parte dei follower di Romina Carrisi. Tra essi, però, è apparso una iterazione negativa: “Ma Te? Non fai mai niente?”. In poche parole il leone da tastiera ha dato della scansafatiche alla figlia di Al Bano e Romina Power.

Ma la replica della giovane attrice e poetessa non è tardata ad arrivare: “Certo che non faccio mai niente a volte…! Anche se preferisco tenermi occupata, intellettualmente e fisicamente invece di scrivere commenti accusatori su profili altrui”. In conclusione la 33enne ha chiuso la sua risposta con un bacio facendo capire che non ha nessun rancore verso questi utenti web.