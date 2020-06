Taylor Mega offre lavoro ai giovani: l’inaspettata proposta ad una fan (FOTO)

In queste ore, Taylor Mega ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi fan rispondendo alle loro domande, nel bel mezzo della conversazione è stato toccato il tema del lavoro. Un utente in particolare le ha domandato se potesse assumerla nella sua equipe di collaboratori.

La risposta dell’influencer è stata a dir poco inaspettata. L’esuberante protagonista, infatti, si è mostrata molto disponibile ad accogliere la richiesta dell’utente in questione. Vediamo tutti i dettagli.

Taylor disposta a dare lavoro ad alcuni fan

Il lavoro di Taylor Mega potrebbe essere molto ambito, specie dalle generazioni attuali. Al giorno d’oggi, infatti, il mestiere di influencer sta prendendo sempre più piede. Da semplice passione, con il passare del tempo, si sta trasformando in un impiego vero e proprio. Taylor, infatti, in più di un’occasione ha ribadito di essere pagata molto bene per la tipologia di attività che svolge, pertanto, può permettersi di condurre uno stile di vita molto elevato. Pertanto, è normale che molti ragazzi e ragazze aspirino a diventare come lei.

Un po’ di ore fa, infatti, sul profilo della Mega è apparsa una domanda inaspettata da parte di una fan. La persona in questione ha chiesto alla sua beniamina se possa assumerla in modo da lavorare insieme al suo staff. Taylor, allora, in modo molto tranquillo, ha aperto una porta alla protagonista dicendo di essere disposta a venire in contro alle sue esigenze. Tuttavia, è necessario effettuare prima delle valutazioni. (Continua dopo la foto)

I requisiti fondamentali per la Mega

Taylor Mega, infatti, ha detto che se vuole lavorare per lei deve dimostrare di essere una persona in gamba, di saperci fare e, soprattutto, di avere delle idee interessanti. Il suo mestiere, infatti, è basato molto sul carisma e sull’intraprendenza. Qualora ci fossero persone in grado di stupirla, dunque, potrebbero entrare nel suo entourage e guadagnare parecchi soldi.

Oltre che parlare di questo argomento, poi, la protagonista ha risposto anche ad altre domande. Un altro utente, ad esempio, le ha domandato se avesse mai lasciato il numero a qualche follower e la Mega ha ammesso di si. Alle persone che le hanno dimostrato particolare devozione e affetto è stata disponibile a lasciare il suo recapito, in quanto ha piacere di tenersi in contatto. Infine, alla domanda relativa a quale personaggio sceglierebbe se potesse reincarnarsi, la donna ha risposto con Marilyn Monroe.