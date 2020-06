Lorella Cuccarini furiosa dopo l’addio a La vita in diretta: “Collega maschilista…”

Lorella Cuccarini furiosa con un suo collega: chi è?

Venerdì 26 giugno 2020 su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata stagionale de La vita in diretta, infatti da lunedì partirà la versione estiva. Con molta probabilità è stata l’ultima in cui abbiamo visto insieme Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Sembra proprio che a settembre ci sarà solo la conduzione in solitaria da parte del giornalista calabrese. Il portale Tv Blog ha riportato una lettera che la stessa soubrette romana avrebbe inviato ai suoi colleghi dello storico rotocalco di Rai Uno prima di congedarsi.

E in questa missiva è contenuto un duro attacco ad un collega considerato maschilista, di chi si tratta? “Non ero preparata al confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro…Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi…”, avrebbe scritto la 55enne riferendosi ad un uomo che in questi mesi le avrebbe messo il bastone tra le ruote.

Parole al veleno per l’ormai ex conduttrice de La vita in diretta

Stando a quanto riportato su Tv Blog, nella email in questione Lorella Cuccarini avrebbe sfogato tutta la sua rabbia prima di lasciare definitivamente la conduzione de La vita in diretta. “Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni…”, avrebbe scritto la collega di Alberto Matano.

Quest’ultima avrebbe il dente avvelenato nei confronti di una persona in particolare. Dopo queste indiscrezioni, sul web sono iniziati a circolare i primi nomi sull’uomo che avrebbe ostacolato il cammino della Cuccarini nel programma pomeridiano di Rai Uno.

Lorella Cuccarini ringrazia tutto lo staff de la vita in diretta

Sempre nell’ipotetica email che Lorella Cuccarini avrebbe inviato ai suoi colleghi de La vita in diretta pubblicato dal portale Tv Blog, sono contenute anche di ringraziamenti. In poche parole la conduttrice ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi l’hanno affiancata dietro le quinte nel rotocalco pomeridiano di Rai Uno.

“Grazie di cuore a tutte le anime belle che ho incontrato non so dove, non so quando, magari ci ritroveremo…”, ha concluso la lettera in questione. Ora c’è da vedere se questa email è veritiera oppure no.