Bianca Guaccero imbarazzata a Detto Fatto, Carla Gozzi senza limiti: “E’ ben dotato”

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Detto Fatto la padrona di casa Bianca Guaccero ha vissuto dei momenti di forte imbarazzo. Il tutto è accaduto durante la rubrica curata da Carla Gozzi, il Carloticon, dove la stylist si è soffermata su uno scatto sull’influencer e imprenditore Gianluca Vacchi. Nella foto in questione il dj che ha un grosso seguito su Instagram e altri canali social, appare in costume.

Di conseguenza l’ex volto di real Time ha fatto una serie di affermazioni e i doppisensi sono stati inevitabili. “E’ ben dotato…”, ha detto la tutor alla conduttrice pugliese che è rimasta sbalordita. Ovviamente quest’ultima ha pensato male fino a quando la Gozzi non ha precisato che stava parlando del bracciale abbastanza vistoso dell’uomo.

Doppisensi a Detto Fatto

Nella puntata di Detto Fatto in onda venerdì 26 giugno 2020 Carla Gozzi è riuscita a mettere in forte imbarazzo la padrona di casa Bianca Guaccero. La tutor del programma pomeridiano di Rai Due, osservando con attenzione lo scatto che mostra Gianluca Vacchi in slip, ha esclamato: “Ah, però! E’ ben dotato!”. A quel punto la professionista pugliese ha immediatamente ripreso la sua collega e, non sapendo che dire, l’ha chiamata per nome facendole intendere di non continuare la sua frase.

A quel punto la stylist si è resa conto di essere stata fraintesa, di conseguenza ha affermato: “Ma cosa hai capito? Stavo guardando questo bracciale maori che ha alla caviglia“. Ma non è finita qui, infatti l’ex volto di Come ti vesti ha continuato così: “Adesso che me lo fai notare, vedo effettivamente questo costumino che… è abbastanza visibile”.

Giampaolo Gambi ironizza su Giulia De Lellis

L’ultima puntata settimanale di Detto Fatto è stata abbastanza movimentata non solo per la battuta di Carla Gozzi. Infatti anche Giampaolo Gambi ci ha messo del suo. Quest’ultimo, durante il suo tutorial ha ironizzato sull’influencer ed ex corteggiatrice di U&D Giulia De Lellis.

Per chi non lo sapesse il tutor impara al pubblico di Rai Due dei passi di danza legati alle coreografie alla moda su Tik Tok, il social network cinese in voga tra i teenager. Quello di venerdì 26 giugno 2020 era il balletto della fidanzata di Andrea Damante facendo vedere l’esibizione in studio. Bianca Guaccero gli ha fatto notare come fosse abbastanza difficile questa danza, quindi Gambi ha replicato così: “Quelli con le corna sono bravi a fare tante cose“.