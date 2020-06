Venier tradita dalla figlia Elisabetta: Zia Mara a sorpresa in posa piccante

La figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, ha postato – dopo aver rubato il cellulare della mamma – una stories su Instagram dove mette in bella mostra le gambe della signora della televisione italiana. Elisabetta è nata dalla relazione di Mara con l’attore Francesco Ferracini, ed è divenuta famosa con il programma Solletico nel 1998.

Mara Venier in gran forma: gli elogi dei fans

Mara ed Elisabetta sono davvero legatissime e sovente sui social le due scherzano tra di loro. All’inizio era proprio Elisabetta a gestire i social della Venier, prima che la conduttrice di Rai Uno se la cavasse da sola. Nelle Instagram stories del profilo di Venier è apparsa una foto davvero intrigante e sopra le righe.

Elisabetta è in primo piano, mentre è intenta a farsi un selfie, sullo sfondo spuntano delle lunghe gambe, appoggiate sul cuscino. Sono le gambe di Maria Venier, classe ’50, che pare proprio non avere nulla da invidiare alle sue colleghe della tv più giovani. La foto è accompagnata della canzone Sex Bomb di Tom Jones.

Sembrerebbe uno scatto voluto e cercato ma in realtà è stato tutto fatto alle spalle della conduttrice di Rai Uno. La quale, però, è praticamente costretta a tenere le gambe il quella posizione, dal momento che si è rotta il piede sinistro. Ma il post ha comunque conquistato tutti, avendo tantissime reactions e condivisioni su Instagram.

Il dolore del piede non ferma la regina della tv italiana

Elisabetta, evidentemente, ha voluto tirare un pò su di morale sua madre e, al tempo stesso, tranquillizzare i tantissimi fans della conduttrice. La stessa Venier ha raccontato a Pierluigi Diaco, nel corso della prima puntata di Io e te che è caduta dalle scale di casa. Era più o meno mezzogiorno e la conduttrice stava per andare alla Dear per condurre Domenica In. Venier è scivolata sui gradini, non avendo visto l’ultimo ed è caduta rovinosamente sulla gamba sinistra.

Fortunatamente, la conduttrice, non ha riportato alcun problema alla testa. Ma neanche questo ha fermato Mara: è andata come agli studi, ma dopo mezz’ora il piede era gonfio. Nonostante il regista Stefano Colletta non volesse, lei è andata in onda comunque portando a casa la puntata. Un vero esempio di professionalità – e coraggio – che ha, ancora una volta, mostrato di che pasta è fatta la regina della televisione italiana.