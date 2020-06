Mara Venier, la figlia Elisabetta Ferraccini la riprende con le gambe aperte, si vede tutto [FOTO]

Ultima puntata di Domenica In

Mara Venier è pronta a salutare questa lunga e complicata stagione televisiva. Infatti il 28 giugno su rai Uno va in onda l’ultima puntata di Domenica In . In attesa di vederla sul piccolo schermo, la professionista veneziana si diverte insieme alla primogenita Elisabetta Ferraccini che è andata a trovarla a casa sua per constatare come procede la convalescenza.

Tra le due donne c’è un bellissimo rapporto, per questo motivo la figlia mentre la madre era distratta le ha sottratto il suo cellulare scattando una foto abbastanza piccante. Non contenta, la 52enne ha postato lo scatto tra le Stories del profilo Instagram di mamma Mara.

Elisabetta Ferraccini mostra le gambe della madre

I quasi due milioni di follower di Mara Venier si sono ritrovati una Storia molto particolare da parte di Mara Venier. Nello specifico, si vede la bella Elisabetta Ferraccini in primo piano e le gambe della madre totalmente divaricate ed appoggiate sul cuscino.

Ricordiamo che la conduttrice di Domenica in è reduce da una frattura al piede e ancora non è guarita del tutto. Ma non è finita qui, infatti la primogenita appare con uno sguardo ammiccante e nel sotto fondo si sente il brano Sex Bomb di Tom Jones. Uno scatto piccante che mette in evidenza le gambe della professionista veneta che, nonostante non sia più una ragazzina sono ancora molto belle. (Continua dopo la foto)

Mara Venier e la frattura al piede sinistro

Come accennato prima, un mese fa Mara Venier ha avuto un incidente domestico prima di recarsi negli studi Fabrizio frizzi di Roma per iniziare la diretta. In una recente intervista la professionista veneziana ha raccontato come si è fratturato il piede sinistro: “Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra. Alla testa tutto bene, ma ieri ho capito che al piede c’era qualcosa di serio”.

La conduttrice si è alzata immediatamente e e il suo autista l’ha portata al centro Rai. Dopo mezz’ora, però, il suo arto era diventato nero e gonfio. Ormai era le 13 e nonostante la frattura ha deciso lo stesso di condurre il format. Dopo il live è stata trasportata in ospedale dove le è stato ingessato il piede.