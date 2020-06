Il Segreto, puntata 27 giugno 2020: Pepa riconsegna Martin ad Angustias

Il Segreto, con l’episodio di sabato 27 giugno 2020, andrà in onda su Canale 5 alle 15.10 e vedrà come protagonista Pepa, che ha scoperto che quel bimbo tanto dolce è in realtà Martin, il figlio avuto da Castro e poi costretta a lasciare in orfanotrofio.

Le sue domande insistenti rivolte ad Angustias e ai paesani hanno dunque dato i suoi frutti. La levatrice ha così pensato bene di rapire il bimbo, ma la sua indole generosa le farà cambiare idea. Nella puntata de Il Segreto di oggi inoltre, Tristan ha scoperto che sua sorella Soledad ha una storia d’amore con Juan.

Preoccupato, l’ha pregata di lasciar perdere questa relazione impossibile, ma la ragazza gli ha spiegato che la sua vicinanza è l’unica cosa che la rende felice in questa vita, visto che Francisca la odia. Tristan non ha potuto fare altro che raccomandarle di stare attenta. Raimundo invece ha dovuto fare i conti con l’astio e la rabbia di Francisca. Pepa, sconvolta per quanto scoperto, ha evitato le domande di Emilia, disposta a darle una mano in qualsiasi momento.

Puntata de Il Segreto del 27 giugno 2020

Dopo aver scoperto che Martin è suo figlio, Pepa lo ha rapito per fuggire lontano da Puente Viejo e farsi una nuova vita. Il piccolo però, ha continuato a chiedere di mamma Angustias preoccupato che le fosse successo qualcosa. Il bimbo è molto affezionato a lei. Pepa non se l’è sentita di strapparlo dalle sue braccia e così, sebbene a malincuore, nella puntata di oggi de Il Segreto lo ha riportato alla Casona. Qui, è stata accolta con onori e allori, credendo che sia stata lei a salvarlo da qualche malintenzionato.

Nonostante il dolore, Pepa non è intenzionata a lasciar perdere la questione ha continuato ad interrogarsi su come il bambino sia potuto finire com Angustias e Tristan. Nelle prossime puntate della soap Il Segreto, si verrà a sapere che la moglie di Tristan ha commesso un terribile crimine. Ha infatti appiccato il fuoco a casa di Carlos e Elvira, prendendo con sé Martin. Tuttavia, Tristan non è al corrente di questo incredibile retroscena.

Angustias e Martin si ritrovano

Nella puntata di domani de Il Segreto, Angustias sarà felice di riabbracciare il ”suo”Martin e ringrazierà Pepa, che continuerà tuttavia a tempestarla di domande. La levatrice si tormenterà anche riguardo un’altra questione: Tristan sa che Martin non è suo figlio?

Infine, nell’episodio de Il Segreto di domani, Francisca manometterà la diga di Raimundo. La Montenegro è intenzionata a vendicarsi dell’uomo. Soledad invece continuerà a vedere il suo Juan.