Una Vita, spoiler 27 giugno 2020: Ramon vuole lasciare Carmen

Domani, sabato 27 giugno 2020, andrà in onda su Rete 4 la puntata serale di Una Vita. Questa settimana abbiamo visto il quartierino di Acacias sconvolto da diversi importanti avvenimenti.

Lucia, dopo un malore causato dalle percosse di Eduardo, è stata ricoverata in ospedale. Qui ha scoperto di essere gravemente malata di avere pochi giorni di vita. Non volendo vedere soffrire Telmo, ha preferito lasciarlo e rinchiudersi nella sua solitudine. Il Martinez però, non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua amata.

Nel frattempo, Felipe ha scoperto la verità su Celia. Nelle puntate di Una Vita andate in onda in questi giorni, Ramon ha chiamato tata Fulgencia per farsi aiutare nel suo racconto. L’avvocato è venuto a sapere della follia di sua moglie e che, prima di cadere dal balcone, ha tentato di rapire Milagros e uccidere Ramon. L’Alvarez Hermoso ha chiesto perdono all’amico, non sapendo di averlo accusato ingiustamente. Samuel invece è alle prese con il suo debito e sa che lui e Genoveva sono in grave pericolo per via di Cristobal.

Una Vita, anticipazioni del 27 giugno 2020

Samuel dirà a Mendez che farà di tutto per aiutarlo a trovare chi ha ucciso Ariza. Purtroppo, non basterà a salvarlo dalla furia di Cristobal. Nella puntata di Una Vita in onda domani su Rete 4, Genoveva riceverà una lettera minacciosa e si sfogherà con il marito. I due giungeranno alla conclusione che l’unica via possibile sia quella della fuga.

Nel frattempo, Cinta continua ad esibirsi come la dama del mistero e il pubblico la apprezza molto. Bellita non può immaginare che si tratti di sua figlia. Nella puntata di domani della soap opera Una Vita, Lucia avrà l’ennesimo malore, che la costringerà a rientrare a casa. Telmo andrà a vedere come sta ma si scontrerà con Eduardo. I due avranno una lite accesa e Ursula sarà costretta a dividerli prima che finisca nel peggiore dei modi.

I dubbi di Ramon

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata serale di domani, sabato 27 giugno 2020, Lucia capirà che il suo momento è arrivato. Preoccupata per quanto accaduto tra Telmo e il marito, scriverà una lettera nella quale lascerà per sempre il Martinez. L’ex religioso tuttavia non accetterà passivamente la decisione della sia amata.

Infine, Emilio continuerà a corteggiare Cinta, che non sembrerà essere però interessata. Ramon invece penserà di lasciare Carmen. Anche se le vuole molto bene, ha timore di fare un torto a Trini. La domestica sprofonderà nella tristezza.