Elisabetta Canalis si spinge oltre: sotto il vestito niente [FOTO]

Elisabetta Canalis incanta i suoi follower: il motivo

Dopo un lungo periodo di lockdown, Elisabetta Canalis si è concessa un’uscita a tre, a Los Angeles, la città americana in cui l’ex velina di Striscia la Notizia vive oramai da diversi anni. Dopo aver lasciato Milano l’attrice sarda ha decisi crescere sua figlia Skyler Eva dall’altra parte del mondo. Tornando alla serata tra amiche, tutte e tre si sono presentate vestite in abito nero.

Un particolare che l’ex fidanzata di George Clooney ha voluto commentare in modo scherzoso con “We love colors”, ovvero noi amiamo i colori. Oltre alla Canalis anche le altre due donne sono molto affascinanti e si sono rilassate davanti a un drink in uno dei locali più ‘glamour’ della città. Ma nei contenuti rigorosamente pubblicati su Instagram, un particolare non è sfuggito agli occhi attenti dei suoi follower. Quale?

L’ex velina di Striscia la Notizia sotto il vestito non ha nulla

In poche parole l’abito nero indossato da Elisabetta Canalis non aveva una scollatura vertiginosa ma era abbastanza aderente. Per tale ragione molti seguaci si sono chiesti se sotto il vestito l’ex velina di Striscia la Notizia abbia messo il reggiseno. La risposta naturalmente è negativa. Non l’ha indossato e tutti coloro che la seguono sul social network, quasi tre milioni, sono impazziscono di gioia.

Di conseguenza sono arrivati una pioggia di mi piace e complimenti. Non è la prima volta che la soubrette sarda ha delle iniziative del genere. La 40enne dopo le storie d’amore avute con Bobo Vieri e il divo hollywoodiano George Clooney ha sposato l’imprenditore Brian Perri con il quale ha messo al mondo la piccola Skyler Eva. (Continua dopo il post)

La reazione dei seguaci allo scatto su Instagram

Per tutta la durata della quarantena da Coronavirus, la bella Elisabetta Canalis si è divertita a condividere delle foto molto sensuali ma anche con tanti clip tutorial su Instagram. L’attrice è showgirl sarda, infatti, è abbastanza attiva sui suoi canali social dove posta momenti della sua vita privata e non solo.

Ovviamente tutte le sue iniziative riscuotono un grande successo ricevendo migliaia di likes e commenti da parte dei follower. Pure stavolta, l’ex velina di Striscia la Notizia ha raccolto centinaia di reazioni scherzose sul fatto che sotto l’abito non indossasse il reggiseno.