Al Bano vuota il sacco su Jasmine Carrisi: “Lei non è una mia erede…”

Jasmine Carrisi debutta nel mondo della musica

La bella Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vuole puntare in alto. Dopo il suo esordio nel mondo della musica con il singolo Ego, la 19enne vuole modificare completamente la sua vita puntando al prestigioso palco dell’Ariston dove si svolge il Festival di Sanremo. La ragazza infatti, grazie al suo brano ha sorpreso i suoi fan ma in particolare il padre.

Già anni fa la giovane ha scelto di seguire le orme del Maestro di Cellino San Marco e di dedicarsi alla sua grande passione. Ovviamente quest’ultima glielo ha trasmesso lo stesso Al Bano e che oggi sembra disponibile ad aprirle le porte. Per l’occasione il cantautore salentino ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

Al Bano è categorico: Jasmine non è una sua erede

Intervistato da un noto magazine, Al Bano ha parlato del debito della figlia Jasmine nel mondo della musica. “Ha talento, è riuscita a fare questo brano da sola, ha scritto tutto da sola su una base fantastica di Alterisio Paoletti e devo dire che mi ha positivamente impressionato”, ha affermato il Maestro Carrisi. Nonostante sia ancora molto giovane, la secondogenita di Loredana Lecciso sembra stia cavalcando l’onda del successo.

Oltre alla musica, infatti, la 19enne ha un grosso seguito su Instagram. Nonostante la Carrisi Junior voglia intraprendere la medesima strada del genitore, il professionista salentino ha asserito che non sarà mai una sua erede: “Jasmine una mia erede? Non credo, sono due mondi diversi. Se ne ha voglia perché no! “.

Il grande sogno di Jasmine Carrisi

Nel corso della lunga intervista Al Bano si è mostrato abbastanza fiero della figlia Jasmine e del percorso che ha deciso di intraprendere per diventare in un prossimo futuro una cantante. La 19enne infatti, col tempo vorrebbe partecipare alla kermesse canora più importante del nostro Paese, ovvero il Festival di Sanremo.

In conclusione, parlando della sua quintogenita, il Carrisi ha confidato: “Quando ho compiuto 70 anni Jasmine mi ha regalato un cd con dei brani e ho scoperto che parlava e cantava in inglese e io non lo sapevo! Ho sentito come cantava e mi sono detto: ‘Però niente male!’ Così il 14 giugno, giorno del suo 19esimo compleanno, le ho preparato un ‘Jasmine day’ con la collaborazione di Telenorba, così il suo brano gliel’ho presentato io, facendole una sorpresa”.