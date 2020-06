“Possono portarle delle malattie”: Michelle Hunziker rimproverata in pubblico, la preoccupazione per le figlie [FOTO]

Michelle Hunziker accusata di scarsa igiene

Una volta archiviata la conduzione di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker si sta dedicando anima e corpo alla sua famiglia numerosa. Infatti, oltre alle figlie la soubrette svizzera deve occuparsi anche dei suoi tre cagnolini. E a proposito di questo, qualche ora fa la moglie di Tomaso Trussardi ha condiviso un tenero scatto su Instagram che ha scatenato una serie di reazioni, molte positive ma anche qualche critica.

Nella foto in questione la si vede sul lettone matrimoniale insieme alle piccole Sole e Celeste e i loro tre pelosetti. Tutte e sei sotto le lenzuola. E proprio tale gesto ha fatto storcere il naso a qualcuno. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Utenti web puntano il dito contro la conduttrice

Michelle Hunziker conta più di cinque milioni di follower su Instagram, di conseguenza ci sono varie teste e vari pensieri. Alcuni utenti senza girarci attorno, sotto il post descritto prima hanno chiesto alla conduttrice di Striscia la Notizia cosa ci fanno i cani sotto le lenzuola. Per i seguaci è poco igienico visto che il pelo o la bava dei loro amici a quattro zampe potrebbe provocare delle infezioni alle loro figlie.

In pochissimo tempo si è sollevata una polemica che ha coinvolti altri fan della professionista elvetica. Resta il fatto che quest’ultima non si è fatta rovinare la giornata da tali commenti continuando a giocare con le sue adorate Sole e Celeste e i loro tre cagnolini, tra cui Odino l’ultimo arrivato in casa Trussardi. (Continua dopo il post)

Il messaggio di Michelle Hunziker su Instagram

Lilly, Leone e Odino, sono questi i nomi dei tre cani di Michelle Hunziker, sono finiti nel calderone per essere stati fotografati tra le lenzuola con le loro padroncine. Tuttavia, la maggior parte dei follower hanno preso le difese della showgirl svizzera.

A corredo dello scatto, quest’ultima ha scritto la seguente didascalia: “Ecco le mie mattine in questo inizio di vacanza. Assembramenti totali di cuccioli umani e pelosi! Devo dire che sono mattine e giornate moooolto movimentate…le mamme là fuori ne sanno qualcosa ma non riuscirei ad immaginarmi nient’altro che questo…la gioia che ti trasmettono, l’amore immenso e questo inquinamento acustico totale..creano dipendenza! ( anche se faticosetto eh….)”.