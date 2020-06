Roberta Morise “io ed Eros Ramazzotti insieme?” la verità ………

Roberta Morise, tanta stima nei confronti di Eros siamo solo amici

Roberta Morise è tornata a chiarire qualunque aspetto circa la sua tanto discussa relazione con Eros Ramazzotti. Si parla di relazione discussa perché secondo il gossip e secondo i più i due stanno insieme, in realtà tra loro non c’è alcuna storia d’amore. Eros l’ha più volte smentito mediante i social, scrivendo post su Instagram, mentre la Morise tra una smentita e l’altra si lascia andare a qualche confidenza accompagnata dalle risate.

Proprio ultimamente Roberta ha dichiarato che Eros ha smentito, a lei non rimane altro che ridere anche di chi ha messo in giro questa notizie. Ad ogni modo lì ringrazia con tutto il cuore perché grazie a loro è riuscita a farsi una risata in un momento tanto triste e difficile. Stima tantissimo Eros Ramazzotti come cantante, è una bravissima e bellissima persona. Proprio per questo sono grandi amici, ma niente di più. Quindi entrambi hanno messo a tacere i rumors anche se non sappiamo per quanto tempo ancora dato che periodicamente si ritorna a parlare di tutto questo.

Roberta Morise ed Eros smentiscono, entrambi sono single

Roberta Morise ed Eros Ramazzotti quindi non avrebbero condiviso nulla oltre che una semplice amicizia. Tra loro nessun flirt, nemmeno con altre persone. Ci tengono a dire di essere ufficialmente single. Tra l’altro il cantante è venuto fuori da una storia d’amore, quella con Marica Pellegrinelli che l’ha reso felice, lo ha reso anche padre di due splendidi figli, ma gli ha lasciato un grande vuoto.

Stessa cosa per quanto riguarda Roberta che ha recentemente concluso la storia con l’imprenditore svizzero Luca. Sono stati insieme ben 3 anni, nonostante la sofferenza a differenza di Eros è pronta a trovare l’amore, non ha paura di soffrire ancora una volta.

La carriera al momento per la donna occupa il primo posto

Per adesso Roberta non ha altri impegni, per cui ne approfitta per concentrarsi totalmente sulla vita lavorativa, sul fare carriera. Sappiamo che a partire da settembre non la vedremo più di fianco a Giancarlo Magalli ne I fatti vostri; secondo le prime voci di corridoio potremmo trovarla a Tale e Quale Show.

Più volte in quest’ultimo periodo si è detto che Carlo Conti ha notato lei e la sua bellissima voce, quindi potrebbe approfittarne sia per momenti di simpatia nello show sia per avere a suo favore un vero e proprio talento. ovviamente però per adesso non si tratta di notizia certa, quindi bisogna aspettare l’ufficialità.