Costantino Vitagliano stuzzica il web con una frase sul “trono” La replica del web!

Costantino Vitagliano, la frase che fa sorgere qualche dubbio

Costantino Vitagliano secondo le sue ultime dichiarazioni potrebbe essersi pentito della scelta di partecipare a Uomini e Donne e di accettare il trono. Ovviamente stiamo parlando degli inizi, Costantino è divenuto famoso parecchi anni fa proprio a Uomini e Donne. Il programma era agli inizi, quindi c’era molta più sincerità e lealtà allora di oggi. Adesso però a chi gli chiede di quell’esperienza, risponde che la possibilità di avere un trono è paragonabile ad un’asta di legno rivestita di velluto.

Dicendo questo fa capire che sembra oro, in realtà però non lo è. Ma per quale motivo? Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne sono passati diversi anni, nonostante questo ancora oggi si continua a parlare di lui, quindi un regalo il programma gliel’ha fatto. È diventato un personaggio noto. Ma allora per quale motivo avrebbe da ridire? Cosa è successo?

Costantino Vitagliano stuzzicato dal web risponde che..

Costantino Vitagliano riceve oggi tantissimi commenti che dovrebbero in teoria fargli piacere, ma che a volte sembrano addirittura infastidirlo. Molte fan gli scrivono che dovrebbe ringraziare Uomini e Donne che gli ha permesso di diventare un personaggio conosciuto e di ricevere così tanti like alle foto, oltre che è visualizzazioni per ogni contenuto che pubblica che sia interessante o no.

In realtà lui sembra essere infastidito da questa affermazione, tanto da rispondere che il trono è soltanto fumo. Ma perché dice questo? La partecipazione al programma gli ha totalmente cambiato la vita oltre che a livello sentimentale, anche a livello lavorativo, perché è passato da un mestiere come qualunque altro, all’essere un personaggio noto senza dote e senza aver fatto praticamente nulla. Tra l’altro era già un bellissimo ragazzo, ma con il programma è riuscito ad attirare l’attenzione di molte più ragazze. Infatti ancora oggi sui social lo ricordano come uno dei tronisti più interessanti della storia di Uomini e Donne.

E se Maria gli presentasse l’opportunità di un trono?

Sui social lo apprezzano tanto da chiedergli addirittura se ci potrebbe essere la possibilità di rivederlo in TV magari impegnato in un secondo trono. L’ex tronista non sembrerebbe essere affatto interessato a questa proposta.Così come nemmeno Maria De Filippi che difficilmente richiama a sé personaggi che hanno già partecipato. Molto probabilmente farebbe audience, ma vedere e rivedere sempre le stesse facce, potrebbe anche essere un problema.

Al momento Costantino non si fa vedere in TV, ma è molto attivo sui social e questo fa piacere a coloro che sono rimaste legate a lui. Ma fa piacere soprattutto per il tipo di foto che posta. Una delle ultime lo ritrae a petto nudo, sicuramente un bel vedere.