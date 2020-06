Roberta Mercurio l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ subisce intervento chirurgico

Roberta Mercurio ecco le sue condizioni mediche

Roberta Mercurio, una delle ex partecipanti di Temptation Island, ha fatto preoccupare i suoi follower su Instagram nelle ore precedenti. La donna ha Infatti pubblicato un selfie in cui si vede benissimo che si trova in ospedale. Dal 2016, anno in cui partecipò alla trasmissione insieme al suo fidanzato Flavio Zerella è una tra le più seguite ed amate sui social. La sua storia condivisibile da molte donne ha riscosso tanto successo, tanto che le sue fan le stanno a fianco anche oggi.

Il suo carattere l’ha subito contraddistinta da tutte le altre perché tra le poche semplici e spontanee, che non ama esagerare, non ama i gesti plateali, né allora né oggi. E adesso ha postato la foto soltanto per condividere anche questo momento con i suoi fan, però ha subito spiegato cosa è successo. La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, che non ha avuto conseguenze gravi infatti si sta già riprendendo.

Roberta Mercurio si è rifatta il seno e adesso è felice e soddisfatta

Roberta Mercurio ha accompagnato la foto con una didascalia abbastanza chiara. Ha spiegato di aver rifatto il seno, aveva questo desiderio sin da piccola e adesso lo ha potuto realizzare. Il problema che la accompagna praticamente da sempre è avere un seno piccolo, svuotato, asimmetrico a causa dei chili che ha perso non soltanto quest’inverno, ma nel corso degli anni.

Qualcuno le chiede se era realmente il caso di farlo, lei risponde che questa cosa la faceva stare parecchio male e che qualsiasi donna ha bisogno di apprezzare il suo corpo per poter stare bene con se stessa. Ma perché lo ha detto? E’ lei stessa spiegare i motivi. Afferma di avere preferito essere sincera ed essere direttamente lei a dirlo piuttosto che aspettare che qualche follower molto attento le chiedesse se lo ha rifatto. Vuole essere sincera con i suoi fan, perché nella vita non ha mai scelto di nascondere nulla, nemmeno ciò che non appare evidente.

La risposta a coloro che affermano che è tutta rifatta

L’ex di Temptation Island è sempre stata accusata di aver ritoccato qualunque parte del corpo. Così mettendo le mani avanti puntualizza che questo è il suo primo intervento chirurgico, ma che ad ogni modo non è completamente interessata a ciò che dice la gente. Si può scegliere di essere cattivi, bisogna essere consapevoli del fatto che non ha mai ascoltato le critiche di nessuno, ha sempre fatto di testa sua.

Nella vita è importante pensare a se stessi e fare ciò che si pensa possa rendere felici. Adesso sta bene, non c’era alcun motivo che potesse spingerla ad evitare l’intervento, per questo lo ha fatto. Sta già bene, l’equipe che si è occupata di lei è un’equipe fantastica. Contrariamente a ciò che pensava, in tanti le hanno scritto di fregarsene di ciò che hanno da ridire sui social e non soltanto…. E di andare avanti per la sua strada.