Meghan, il sesso l’arma strategica che ha conquistato Harry, parla l’esperta di corte

Meghan Markle ha completamente imbambolato il principe Harry

Meghan Markle è sempre stata una donna che ha diviso il pubblico. C’è stato chi l’ha amata sin da subito, così come chi l’ha odiata e ha cercato di scoprire cosa nascondesse. È sembrata essere una di quelle donne che o la ami o la odi, così come ha dato l’impressione di una persona che volesse fare un po’ di caos e creare dei problemi all’interno della famiglia reale.

Anche i sudditi britannici ci hanno provato al legare con lei, a farsela piacere. Così all’inizio l’hanno accolta bene. Poi piano piano a causa dei suoi atteggiamenti, si sono allontanati, trovando in ogni sua azione qualcosa che non va.

Nello stesso tempo i tabloid inglesi, ne hanno parlato nel peggior modo esistente facendola passare come una vera e propria arpia oltre che come un’arrampicatrice sociale. La donna ha preso dei provvedimenti nei confronti di chi l’ha definita arrampicatrice sociale, quindi queste persone sono finite in tribunale. Ma il giudice ha dato loro ragione. Secondo il libro che parla della famiglia reale la donna avrebbe stregato, ammaliato e plagiato il principe Harry.

Meghan Markle e la famiglia reale, pubblicati i segreti che fanno tremare i Sussex

Meghan Markle è una delle protagoniste del libro, l’esperta di corte Lady Colin Campbell ha voluto parlare di tutti, in modo particolare della donna e della nascita della storia d’amore tra lei ed il principe. Quindi ha raccontato tutte le verità del palazzo, affermando che ogni informazione arriva da fonti di corte reali che non vogliono e non possono essere menzionate. Questo però ci fa capire che tutte le informazioni sono informazioni vere, niente di inventato niente frutto della sua fantasia.

Il ritratto della moglie del principe Harry però non è affatto carino. Così l’esperta di corte ritorna dopo 30 anni a far tremare i Sussex con delle nuove rivelazioni. Ricordiamo che fu proprio lei 30 anni fa a raccontare dei tradimenti del Principe Carlo nei confronti della principessa Diana, così come a dire della bulimia della principessa. Adesso colpisce il principe Harry che viene accusato di essere un uomo senza carattere e senza personalità che si fa manipolare senza troppa difficoltà dalla moglie.

Il sesso sarebbe l’arma invincibile della Markle

Ma come dovrebbe fare una donna a manipolare un Principe? Tramite l’unica arma che funziona sia nelle casate nobiliari che nelle normali famiglie. Il sesso è l’unica arma legale, della quale la donna sarebbe in possesso. Il punto debole del Principe è conosciuto a corte dove viene chiamato Harry Blowjob, indicando un rapporto orale.Lei viene ritratta come una donna pronta a fare tutto per raggiungere i suoi scopi ed è per questo che è stata soprannominata Tungsteno direttamente dal principe Filippo.

Poi una notizia che non era ancora trapelata, ha a che fare con il loro matrimonio. Secondo la donna di corte, Meghan avrebbe avuto un’accesa discussione con la Regina, perché avrebbe voluto a tutti i costi una tiara in diamanti che la Regina non avrebbe potuto darle perché promessa tempo prima alla nipote Eugenia per le nozze. Le nozze della nipote vennero posticipate per volere di Meghan che voleva sposarsi per prima.