Adriana Volpe vuota il sacco dopo la crisi col marito: “La mia famiglia è in ginocchio”

Adriana Volpe e la crisi col marito: le ultime news

Da qualche settimana sul web e sulle riviste di gossip si parla di una presunta crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. In tanti ipotizzano che i problemi di coppia siano nato principalmente dalla gelosia dell’imprenditore nei confronto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Quest’ultima che da lunedì debutterà con Ogni Mattina su TV8, infatti, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà si è molto avvicinata in modo amichevole con il modello Andrea Denver. Tuttavia il problema principale è dovuto ad una grave perdita che il marito e la famiglia ha avuto durante la quarantena. Mentre lei era all’interno del reality show di Canale 5, a causa del Covid-19 è morto suo suocero che si trovava in Svizzera. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto ultimamente.

Le confessioni della conduttrice sulla sua famiglia

Una morte che ha sconvolto Adriana Volpe al punto di lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello Vip 4 rinunciando ad una possibile vittoria finale. Il padre del marito stava già male ma dopo aver contratto il Coronavirus le sue condizioni di salute sono precipitate velocemente.

In un’intervista a Intimità, l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia abbastanza provata ha confessato: “È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…”.

Crisi finita tra Adriana Volpe e Roberto Parli?

Nel corso dell’intervista Adriana Volpe ha affermato che il marito Roberto Parli si è molto infastidito per qualcosa che è successa al GF Vip 4. “Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio marito durante il Grande Fratello“, ha ribadito l’ex gieffina. Quest’ultima, inoltre, ha riferito che il consorte durante il reality show ha avuto reazioni inedite sia per lei che per lui.

“E questo un po’ inizialmente è stato un terremoto. Anche perché all’interno della Casa mi sono comportata in maniera integerrima, ho fatto ogni cosa alla luce del sole”, ha ribadito la professionista. Tuttavia pare che la crisi sentimentale sia solo un ricordo lontano. Sembra, infatti, che dopo settimane di lontananza per via della quarantena, ora i due si sarebbero chiariti e la situazione è tornata alla normalità.