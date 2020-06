DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio: Aylin frantuma Can accusandolo di plagio

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer -Le Ali del Sogno

Prende il via una nuova settimana di programmazione della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Gli spoiler relativi alle puntate in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020, rivelano che Can sarà vittima di un piano diabolico organizzato dalla malvagia Aylin.

Quest’ultima, infatti, farà accusare l’affascinante fotografo di plagio. In questo modo, il ragazzo sempre più preso di Sanem, dovrà affrontare le conseguenze e rischierà di essere cacciato fuori dall’associazione mondiale dei fotografi. Ricordiamo che la seria viene trasmessa alle ore 14:45 sino alle 15:30 su Canale 5.

Can accusato di plagio: il piano di Aylin va in porto

Le anticipazioni della nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Sanem organizzerà un piano per favorire la firma di un contratto. Nel dettaglio, la giovane dipendente priverà ad agevolare la collaborazione tra l’imprenditore francese Fabbri e l’agenzia Fikri Harika in cui lavora.

Così, per tentare di immischiarsi nella trattativa in corso, la protagonista della sopa opera farà finta di essere la fidanzata dell’affascinante Can. Nel frattempo la perfida Aylin continuerà a tramare alle spalle del fotografo. Sottraendo lo smartphone di Emre, la donna ruberà tutti gli scatti della campagna pubblicitaria di Can. Successivamente, chiedendo aiuto di alcuni complici, organizzerà una falsa accusa di plagio facendo ricadere la colpa sul rivale.

A quel punto, Can dovrà affrontare delle gravi conseguenze. Purtroppo si caccerà in grossi guai con la commissione disciplinare che vorrà punirlo severamente. Il fratello inizierà a sospettare di Aylin credendo che la donna che ama abbia escogitato il tutto per screditare il consanguineo.

Can rischia di essere cancellato dall’associazione dei fotografi

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Sanem dovrà comunicare a Can una notizia molto spiacevole. L’associazione mondiale fotografi lo vuole sospendere. L’accusa di plagio, infatti, finirebbe per screditare l’intera categoria se non prendessero dei provvedimenti drastici nei confronti del ragazzo.

A quel punto, Ahyan e J.J., dopo una serie di ricerche, troveranno l’indirizzo del soggetto che ha provato a screditare l’affascinante fotografo. Quindi si organizzeranno per andare immediatamente a quell’indirizzo farlo confessare. Ma a fermare due ci penserà il perfido Emre, che riuscirà in tempo a bloccarsi. Cosa accadrà dopo?