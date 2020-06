Beautiful, spoiler dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Zoe ha una missione

Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle ore 13:40 su Canale 5, si concentrano ancora sulla complicata storyline dello scambio di culle di Beth. Hope e Liam hanno deciso che è arrivato il momento di formare le carte per l’annullamento del loro matrimonio. Carter ha stabilito che la causa sarà l’incapacità della Logan di dare figli a Liam, sebbene sappiamo che non sia vero.

Xander ha provato a far desistere la coppia a separarsi, in quanto è al corrente della verità su Beth. Zoe però lo ha fermato, oltre a convincere Flo a tenere la bocca chiusa, se non vuole che lei e suo padre finiscano in prigione. Cosa succederà nelle puntate settimanali di Beautiful in onda la prossima settimana? Ci sarà un colpo di scena, visto che anche Thomas verrà a sapere che Beth è viva. Il giovane sa che se dirà la verità a Hope la perderà per sempre e così preferirà mantenere il segreto.

Beautiful, puntate settimanali dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di lunedì 29 giugno Hope e Liam mettono la firma sui documenti che attestano la fine del loro matrimonio. I due si lasceranno in modo definitivo dopo un ultimo abbraccio. Nel frattempo, Thomas capirà che c’è qualcosa che non va e così pretenderà che Flo gli racconti la verità. La Fulton gli rivelerà così che Beth è viva, pregandolo di non raccontarle nulla. Nell’episodio di martedì della soap opera invece, vedremo Xander avere un’altra discussione con la fidanzata Zoe riguardo il segreto sullo scambio di culle.

Mercoledì 1 luglio, nell’episodio di Beautiful in onda su Canale 5, Zoe continuerà a pregare Xander di mantenere il segreto su Beth, facendogli presente che se la verità venisse a galla, le conseguenze sarebbero terribili. Il giovane però non sarà d’accordo. Non ritiene giusto che Hope e Liam soffrano per un dolore così atroce e se non sarà lei a parlare, ci penserà lui stesso. L’ansia di Zoe crescerà di ora in ora.

Xander vuole parlare con Hope e Liam

Nella puntata di Beautiful in onda giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5, Xander verrà assalito dai sensi di colpa. Ora che sa che Beth è viva ed è in realtà Phoebe, vorrebbe correre dai suoi genitori per dare loro la lieta notizia. Il ragazzo però verrà pressato continuamente da Zoe.

Infine, nella puntata di Beautiful di venerdì, Flo si illuderà che Thomas dica tutto ad Hope. Il Forrester invece non ne avrà alcuna intenzione. Se parlasse, è certo che la Logan e Liam tornerebbero ad essere una coppia.