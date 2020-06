Jasmine Carrisi, la foto in bikini toglie il respiro ai fan: la reazione del padre Al Bano

Jasmine Carrisi infiamma il popolo del web

Dopo aver annunciato l’uscita del suo primo singolo dal titolo ‘Ego’, Jasmine Carrisi nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé. La 19enne sembra proprio volersi prendere la scena scavalcando anche i suoi genitori, ovvero Al Bano e Loredana Lecciso. Attraverso il suo profilo Instagram, che cresce sempre di più in numero di follower la ragazza ha postato uno scatto piccante.

In poche parole la sorella maggiore di Bido si fatta fotografare a bordo piscina, sicuramente una delle tante che si trova nella Tenuta di Cellino San Marco, con un bikini molto striminzito. Questa immagine avrà provocato la gelosia da parte del padre?

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in bikini a bordo piscina

Nonostante la sua giovane età, Jasmine Carrisi sa perfettamente come conquistare il successo e la popolarità. Di certo le basi non le mancano visto che è figlia di due personaggi molto noti. Visto le alte temperature che si percepiscono negli ultimi giorni, la 19enne si è voluta rinfrescare un po’ concedendosi un bagno in piscina, in una location incantevole come la tenuta del padre a Cellino San Marco.

La ragazza ha scelto un costume davvero trasgressivo: un due pezzi leopardato che fa esplodere la sua bellezza ama anche la sua sensualità. Un contento che in pochissimo tempo ha fatto il pienone di mi piace e commenti positivi. Ovviamente i soliti leoni da tastiera non si sono risparmiati nel criticarla scrivendole che è molto volgare, peggio della madre Loredana Lecciso. (Continua dopo il post)

La possibile reazione di Al Bano Carrisi alla foto della figlia

Oltre alla foto appena descritta, la bella Jasmine Carrisi nella didascalia che ha condiviso anche una emoticon di un leopardo, giocando con la fantasia del bikini che lei stessa indossa. Oltre ai likes e complimenti sono arrivate ance delle domande dirette alla 19enne.

Nello specifico le hanno chiesto cosa ne penserà il padre Al Bano. Ricordiamo che in un’intervista realizzato tempo fa a Verissimo, la ragazza a Silvia Toffanin aveva confidato che il Maestro di Cellino San Marco è molto più severo e che non si fa raggirare rispetto alla madre Loredana Lecciso. Quindi vedendo questo scatto di certo avrà fatto un sorrisino stizzito.