Oroscopo 28 giugno 2020, classifica tutti i segni: ripresa per Vergine, Ariete sottotono

La classifica dell’Oroscopo del 28 giungo pone gli Scorpione in pole position, che oggi saranno imperturbabili. Ottima ripresa anche per i nati sotto il segno della Vergine. Ariete sottotono.

Oroscopo delle prime 6 posizioni

1 Scorpione. In prima posizione vi sono i nati sotto questo segno. L’amore e il lavoro andranno a gonfie vele. Specie per i single ci saranno delle interessanti novità in arrivo. Cercate di uscire il più possibile perché gli incontri sono alquanto favoriti. Le coppie stabili, invece, adesso possono pensare al futuro.

2 Leone. Seconda posizione per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 28 giugno preannuncia una giornata perfetta dal punto di vista dell’amore e delle emozioni. Potreste ricevere una sorpresa inaspettata da una persona speciale. Nel lavoro, invece, dovete provare ad essere più calmi e non sottovalutare nulla.

3 Vergine. Ottime novità in arrivo per quanto riguarda sia l’amore sia il lavoro. Finalmente potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro e godervi un po’ di serenità. Se vivete una relazione a distanza, presto potrebbero arrivare delle novità molto interessanti. Non sperperate il denaro, perché potreste averne molto bisogno a breve.

4 Acquario.Oggi sarete pervasi da un forte senso di padronanza dei vostri sentimenti. Questa situazione vi renderà emotivamente molto forti e autorevoli. Qualche ricordo o persona inerente il vostro passato potrebbe rendere la giornata molto particolare e interessante.

5 Gemelli. Giornata molto positiva per quanto riguarda le amicizie. Oggi sentirete il bisogno di cimentarvi in nuove conoscenze e relazioni. Sarete dotati di un buon carisma che vi renderà molto audaci. Non è il momento, invece, di soffermarsi sul lavoro. Ci sarà un po’ di pigrizia che dovete cercare di allontanare. Per oggi va bene, ma da domani, rimboccatevi le maniche.

6 Capricorno. La giornata odierna metterà in risalto il vostro spirito ribelle. Molti nati sotto questo segno sentiranno l’irrefrenabile bisogno di dare luogo ad un cambiamento, anche di portata consistente. Non abbiate timore di osare, specie se la situazione che state vivendo attualmente non vi soddisfa pienamente. Questo è il momento di agire.

Previsioni 28 giugno ultime 6 posizioni

7 Sagittario. I nati sotto questo segno potrebbero vivere un momento di confusione. L’Oroscopo del 28 giugno vi esorta a mantenere la calma e a credere un po’ di più in voi stessi e nei vostri sogni. Forse avete fatto il passo più lungo della gamba, ma non è mai troppo tardi per rimediare.

8 Cancro. In amore sono favorite le relazioni stabili e durature. Se state vivendo una relazione appena nata, prestate molta attenzione perché potrebbero sorgere dei dissapori. A lavoro potreste trovarvi dinanzi delle decisioni importanti. Ponderate bene le vostre prossime mosse e tenete d’occhio le vostre finanze.

9 Toro. Oggi non vi sentite esattamente in forma. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo problema di salute che vi rallenterà. Approfittate, quindi, per riposare non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Presto dovrete affrontare grandi cambiamenti, dovete farvi trovare pronti e in grande forma.

10 Bilancia. Oggi vi sentirete molto dipendenti dagli altri. Date troppo peso alle opinioni delle persone che vi circondano e questo potrebbe rendervi un po’ frustrati. Cercate di dedicare la giornata a coltivare i vostri hobby, specie se essi riguardano la sfera artistica. I nati sotto questo segno saranno pervasi dall’insofferenza a restare da soli, cercate di circondarvi delle persone giuste.

11 Pesci. In questa giornata vi sentirete un po’ insofferenti. In famiglia potrebbe esserci qualche piccolo disguido o incomprensione. L’Oroscopo del 28 giugno esorta i nati sotto questo segno a pesare accuratamente le parole,m onde evitare di dire cose delle quali potrete pentirvi. Questa situazione ostile, però, avrà breve durata.

12 Ariete. Oggi fareste bene a prendervi una pausa da tutto e tutti. A lavoro qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote rendendovi particolarmente nervosi. In amore, invece, ci sono delle situazioni irrisolte che andrebbero chiarite. Se non siete soddisfatti dal partner cercate di parlarne senza tenervi tutto dentro.