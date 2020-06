Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati? Lei rompe il silenzio: “Ho bisogno di tempo” (FOTO)

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Giovanna Abate e di Sammy Hassan. La coppia è l’unica che, dopo aver terminato il percorso a Uomini e Donne, si sta mostrando davvero pochissimo sui social.

Ciò che è accaduto ieri, però, è sembrato chiarire definitivamente la questione. Il 26 giugno, infatti, è il compleanno di Sammy, ma la bella Abate sembrava non essere presente. a seguito delle numerose domande, poi, la ragazza ha sentito il bisogno di sfogarsi.

Gli indizi sulla rottura tra Sammy e Giovanna

La storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sembra essere già giunta al capolinea. Per alcuni, invece, come l’influencer Deianira Marzano, questa relazione non sarebbe mai cominciata davvero. Ad ogni modo, ciò che sta facendo sorgere questi sospetti sono alcuni comportamenti bizzarri da parte dei due protagonisti. Nello specifico, infatti, entrambi non si stanno affatto mostrando insieme sui social. A parte qualche piccolo scatto insieme o qualche video, risalente ad alcuni giorni fa, i due ragazzi stanno conducendo vite separate.

Inoltre, ad inasprire ulteriormente le critiche e i commenti dei fan è stata l’assenza dell’Abate al compleanno del suo uomo. Questo gesto è stato interpretato come un chiaro segnale di crisi. Numerosi fan, quindi, hanno cominciato a fare delle domande ai diretti interessati. Le risposte, però, fino a questo momento non sono state affatto esaustive e non hanno fatto altro che far innervosire i sostenitori.

Hassan tace, l’Abate rompe il silenzio

Per tale ragione, a seguito dell’ennesimo messaggio finalizzato a comprendere cosa stia accadendo tra Sammy Hassan e Giovanna Abate, quest’ultima ha detto qualcosa. In una Instagram Storie, infatti, l’ex tronista ha detto che non è sua intenzione mancare di rispetto a nessuno, tuttavia, sente il bisogno di rispettare in primis se stessa. Inoltre, ha aggiunto che non si sta nascondendo dietro ad un dito e sta leggendo tutti i commenti dei fan e degli haters. (Continua dopo la foto)

In questo momento, però, ha bisogno di un po’ di tempo, prima di sbilanciarsi con certezza. Tali parole, dunque, non stanno facendo altro che confermare la versione di tutte quelle persone che ritengono che la coppia sia scoppiata, o non si sia mai formata. Inoltre, molte fanpage sono arrabbiate in quanto gradirebbero avere qualche aggiornamento, dato che pendono tempo e fatica per stare dietro alle coppie nate a Uomini e Donne.